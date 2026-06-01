Noruegia derrota Suécia por 3 a 0 em partida dominante com destaque para Julian Ryerson

Em confronto válido por competição internacional, a seleção norueguesa venceu a Suécia por 3 a 0. A Noruega控制了 a partida do início ao fim, com Julian Ryerson providing três assistências para os gols de Jørgen Strand Larsen (dois) e Antonio Nusa. A Suécia buscou reagir, mas sua defesa falhou em conter os ataques adversários e seu ataque não foi eficaz nas finalizações. O placar reflete a superioridade norueguesa em todos os setores do campo.

A partida entre Noruega e Suécia foi dominada pela equipe norueguesa, que venceu por 3 a 0. O jogo apresentou múltiplas oportunidades de gol para a Noruega , com destaque para as assistências de Julian Ryerson , que foi crucial nas jogadas ofensivas.

A defesa sueca, apesar de algumas intervenções, não conseguiu conter o ataque adversário. A Suécia tentou responder, mas encontrou dificuldades para finalizar com precisão. O quarto árbitro anunciou um minuto de acréscimo no segundo tempo. A partida foi marcada por várias faltas cometidas por ambas as equipes, com Julian Ryerson e Kristoffer Ajer da Noruega, e Isak Hien e Herman Johansson da Suécia entre os infratores.

A Noruegia abriu o placar com Jørgen Strand Larsen, que completou de cabeça após cruzamento de Julian Ryerson. No segundo tempo, Antonio Nusa ampliou após passe de Sander Berge. O terceiro gol surgiu novamente com Strand Larsen, agora com nova assistência de Ryerson, fechando a conta. A Suécia teve chances com Gustaf Nilsson e Daniel Svensson, mas estas foram bloqueadas ou defendidas.

Outras oportunidades perdidas incluem Anthony Elanga e Antonio Nusa. A Suécia ainda foi pega em impedimento com Gustaf Lagerbielke e Anthony Elanga. A pressão norueguesa se manteve ao longo do jogo, com múltiplas finalizações defendidas ou bloqueadas pelo goleiro e defesa suecos. A vitória coloca a Noruega em uma posição confortável na competição, enquanto a Suécia precisará revertar o resultado no próximo jogo.

A atuação de Julian Ryerson foi determinante, contribuindo com três assistências. A defesa norueguesa, liderada por jogadores como Kristoffer Ajer, garantiu aонов





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