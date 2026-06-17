Noruega goleia o Iraque na estreia da Copa do Mundo de 2026 com Haaland como destaque

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma vitória da Noruega sobre o Iraque, com um placar de 3 a 0. O atacante Erling Haaland marcou seus dois primeiros gols em Copas do Mundo, liderando a equipe norueguesa. A torcida norueguesa se destacou na partida, realizando uma coreografia de 'remada viking' nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Boston. Esta celebração se tornou uma das mais icônicas da Copa do Mundo até agora e pode ter sido um fator que impulsionou a vitória da Noruega. Haaland foi o grande destaque do primeiro tempo, marcando o primeiro gol da partida e o primeiro da Noruega na competição após 28 anos. A vitória pode encaminhar a classificação dos noruegueses ao mata-mata da competição.

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma vitória da Noruega sobre o Iraque , com um placar de 3 a 0. O atacante Erling Haaland marcou seus dois primeiros gols em Copas do Mundo, liderando a equipe norueguesa.

A torcida norueguesa se destacou na partida, realizando uma coreografia de 'remada viking' nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Boston. Esta celebração se tornou uma das mais icônicas da Copa do Mundo até agora e pode ter sido um fator que impulsionou a vitória da Noruega. Haaland foi o grande destaque do primeiro tempo, marcando o primeiro gol da partida e o primeiro da Noruega na competição após 28 anos.

A vitória pode encaminhar a classificação dos noruegueses ao mata-mata da competição





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