Norma do Ministério do Trabalho e Emprego obriga os empregadores a monitorar os riscos à saúde mental dos seus funcionários

A Norma Reguladora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está prestes a entrar em vigor, obrigando as empresas a monitorar os riscos à saúde mental dos seus funcionários.

A Norma Reguladora nº 1 ( NR-1 ) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está prestes a entrar em vigor, obrigando as empresas a monitorar os riscos à saúde mental dos seus funcionários.

No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre o que deve ser informado ao MTE. Muitos empregadores, especialmente os pequenos e médios, segundo especialistas, ainda não estão completamente preparados para as mudanças que vieram com a atualização da NR-1. A norma passa a valer a partir do dia 26, sem indicativos de novo adiamento.

Além disso, um levantamento encomendado pela Amazon Ads mostrou que metade dos consumidores pretende fazer compras fora do habitual durante o torneio. O sindicato da Samsung votou um acordo salarial que evitou greve na Coreia do Sul. A confiança do consumidor alemão se recuperou após baixa, mostra o grupo de pesquisa GfK. O barômetro do GfK subiu dois pontos, para -23 em maio.

A confiança empresarial na Alemanha também sobe para 84,9 em maio, mostra o Ifo. A leitura de abril foi a mais baixa desde maio de 2020, quando os lockdowns da pandemia afetaram empresas em todo o mundo.

Além disso, a corte vai analisar recurso da defesa de Zambelli apresentado contra a autorização da extradição emitida pela Corte de Apelação de Roma





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