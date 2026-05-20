Nordeste brasileiro se destaca em turismo internacional com crescimento de 66%

Em um primeiro trimestre de 2026, o Nordeste do Brasil foi o primeiro segmento a mostrar crescimento no turismo internacional, com um acréscimo de 66% em relação ao mesmo período de 2025. O crescimento foi mais expressivo que a média nacional, com 19%. Outros segmentos recuam, com destaque para o Sul que disputa a liderança com 32%. Informações dos dados da Embratur e informações da Polícia Federal compiladas pelo Ministério de Portos e Aeroportos

Paisagem noturna em Salvador (BA) com o Farol da Barra ao fundo — Foto: Ruy Cesar Klegen de Carvalho/CC Durante séculos, o Rio de Janeiro foi seguramente a cidade brasileira que mais despertou a atenção do viajante e do turista estrangeiro.

Isso não mudou, ainda mais depois da revitalização do Galeão. Mas o mapa do turismo brasileiro vem, cada vez mais, incorporando outros lugares — e, acredite, principalmente o Nordeste. Os dados da Embratur, com base em informações da Polícia Federal compiladas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mostram que, no primeiro trimestre deste ano, o Nordeste liderou o crescimento do turismo internacional por via aérea no Brasil.

Entre janeiro e março, 212 mil viajantes residentes no exterior desembarcaram na região em voos internacionais, alta de 66% em relação ao mesmo período de 2025 e bem superior à média nacional (19%). O crescimento, nesse período, nas outras regiões foi: Sul (32%), Sudeste (14%), Norte (12%) e Centro-Oeste (5%). O número de rotas internacionais ligando o Nordeste ao exterior saltou de 18, em 2023, para 42, em 2026, um crescimento de 133% no período.

Já a quantidade anual de voos internacionais passou de 2.430 para 5.390 operações no mesmo intervalo (alta de 122%). Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o crescimento também mostra o aumento do interesse internacional pelo Brasil e pela região Nordeste, especialmente durante a alta temporada.

‘Praias, gastronomia, festas populares, turismo cultural e o Carnaval ajudaram a impulsionar o fluxo de visitantes estrangeiros para cidades nordestinas nos primeiros meses do ano e a impulsionar a economia da região.





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