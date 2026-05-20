Head Topics

Nordeste brasileiro se destaca em turismo internacional com crescimento de 66%

Traslado News

Nordeste brasileiro se destaca em turismo internacional com crescimento de 66%
Turismo InternacionalNordesteCrescimento
📆5/20/2026 9:28 PM
📰JornalOGlobo
72 sec. here / 18 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 94%

Em um primeiro trimestre de 2026, o Nordeste do Brasil foi o primeiro segmento a mostrar crescimento no turismo internacional, com um acréscimo de 66% em relação ao mesmo período de 2025. O crescimento foi mais expressivo que a média nacional, com 19%. Outros segmentos recuam, com destaque para o Sul que disputa a liderança com 32%. Informações dos dados da Embratur e informações da Polícia Federal compiladas pelo Ministério de Portos e Aeroportos

Paisagem noturna em Salvador (BA) com o Farol da Barra ao fundo — Foto: Ruy Cesar Klegen de Carvalho/CC Durante séculos, o Rio de Janeiro foi seguramente a cidade brasileira que mais despertou a atenção do viajante e do turista estrangeiro.

Isso não mudou, ainda mais depois da revitalização do Galeão. Mas o mapa do turismo brasileiro vem, cada vez mais, incorporando outros lugares — e, acredite, principalmente o Nordeste. Os dados da Embratur, com base em informações da Polícia Federal compiladas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mostram que, no primeiro trimestre deste ano, o Nordeste liderou o crescimento do turismo internacional por via aérea no Brasil.

Entre janeiro e março, 212 mil viajantes residentes no exterior desembarcaram na região em voos internacionais, alta de 66% em relação ao mesmo período de 2025 e bem superior à média nacional (19%). O crescimento, nesse período, nas outras regiões foi: Sul (32%), Sudeste (14%), Norte (12%) e Centro-Oeste (5%). O número de rotas internacionais ligando o Nordeste ao exterior saltou de 18, em 2023, para 42, em 2026, um crescimento de 133% no período.

Já a quantidade anual de voos internacionais passou de 2.430 para 5.390 operações no mesmo intervalo (alta de 122%). Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o crescimento também mostra o aumento do interesse internacional pelo Brasil e pela região Nordeste, especialmente durante a alta temporada.

‘Praias, gastronomia, festas populares, turismo cultural e o Carnaval ajudaram a impulsionar o fluxo de visitantes estrangeiros para cidades nordestinas nos primeiros meses do ano e a impulsionar a economia da região.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Turismo Internacional Nordeste Crescimento Cidades Praias Gastronomia Festas Populares Cultura Carnaval Em 2026 Em 2025 Embrapar Polícia Federal Ministério De Portos E Aeroportos Tomé Franca

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleção multibilionária: quanto vale o elenco do Brasil na Copa do Mundo 2026?Seleção multibilionária: quanto vale o elenco do Brasil na Copa do Mundo 2026?De acordo com os valores de mercado informados pelo Transfermarkt para os jogadores listados na convocação, a Seleção Brasileira soma centenas de milhões de euros
Read more »

Jogos do Brasil na Copa 2026: veja as datas e horários das partidasJogos do Brasil na Copa 2026: veja as datas e horários das partidasSeleção estreia contra Marrocos em 13 de junho e busca o hexacampeonato após 24 anos
Read more »

'MasterChef Brasil' passa por mudanças por causa da Copa do Mundo 2026; entenda'MasterChef Brasil' passa por mudanças por causa da Copa do Mundo 2026; entendaCopa do Mundo estará presente na seleção, nas dinâmicas e nos desafios; veja o que está por vir
Read more »

Valoração da Bolsa do Brasil em 2026: Após atingido recordes, Ibovespa cai ao menor nívelValoração da Bolsa do Brasil em 2026: Após atingido recordes, Ibovespa cai ao menor nívelO principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa, que iniciou 2026 batendo recordes, acabou caindo ao menor nível desde janeiro. A queda deve-se, em parte, ao conflito no Irã, aumento de preços do petróleo, realização de lucros por investidores estrangeiros e volta das apostas em IA. Além disso, o cenário político e eleitoral também pressiona o mercado, afetando juros e confiança no crescimento econômico.
Read more »



Render Time: 2026-05-21 00:28:17