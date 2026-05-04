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Nonato Retorna ao Fluminense Após Longa Recuperação, mas Tricolor Cai para o Internacional

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Nonato Retorna ao Fluminense Após Longa Recuperação, mas Tricolor Cai para o Internacional
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📆5/4/2026 6:22 AM
📰jornalodia
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Após quase três meses de afastamento devido a lesões, o volante Nonato volta a jogar pelo Fluminense em partida contra o Internacional. Apesar do retorno do jogador, o Fluminense sofreu uma derrota por 2 a 0 e agora se prepara para um jogo crucial da Libertadores contra o Independiente Rivadavia.

O retorno do volante Nonato aos gramados do Fluminense , após uma longa e desafiadora recuperação de quase três meses, marcou o jogo contra o Internacional neste domingo, 3 de julho.

A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com a derrota do Fluminense por 2 a 0 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nonato, que vinha enfrentando um período de afastamento devido a uma lesão muscular na coxa direita e, posteriormente, uma entorse no tornozelo direito, ingressou em campo durante o segundo tempo, buscando dar novo fôlego ao time carioca.

Sua reintrodução ao time é vista como um importante reforço para a equipe, que busca se consolidar na parte superior da tabela de classificação. Apesar da alegria pessoal pelo retorno, o jogador expressou sua frustração com o resultado negativo da partida. Ele reconheceu a importância de cada ponto conquistado na busca pelo título e lamentou a perda de oportunidade de somar pontos fora de casa.

Nonato enfatizou a necessidade de uma análise cuidadosa do desempenho da equipe, buscando identificar os pontos fracos e implementar melhorias para os próximos desafios. Agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação e demonstrou entusiasmo em voltar a contribuir com o Fluminense. A trajetória de Nonato rumo ao retorno foi marcada por obstáculos.

A lesão muscular na coxa direita, sofrida em 22 de fevereiro, durante a partida contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, inicialmente indicava um período de recuperação de até três semanas. No entanto, na fase final da reabilitação, o jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito em 18 de março, prolongando sua ausência dos gramados.

Esse revés exigiu um trabalho ainda mais intenso e dedicado por parte de Nonato e da equipe médica do clube, visando garantir uma recuperação completa e segura. O volante se dedicou intensamente à fisioterapia e aos exercícios de fortalecimento, buscando recuperar a forma física e a confiança para retornar aos jogos. A paciência e a perseverança de Nonato foram fundamentais para superar os desafios e alcançar o objetivo de voltar a jogar.

O clube também ofereceu todo o suporte necessário ao jogador, acompanhando de perto sua evolução e proporcionando as melhores condições para sua recuperação. O retorno de Nonato representa não apenas um reforço para o time, mas também um exemplo de superação e determinação. Com a derrota para o Internacional, o Fluminense permanece em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados. O Internacional, por sua vez, ascendeu para a 12ª posição, somando 17 pontos.

A equipe carioca agora volta sua atenção para a Copa Libertadores, onde enfrentará o Independiente Rivadavia na próxima quarta-feira, 6 de julho, em Mendoza, Argentina. A partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos, é crucial para o Fluminense, que busca sua primeira vitória na competição e precisa se manter vivo na briga por uma vaga nas fases eliminatórias.

O técnico do Fluminense deverá avaliar o desempenho da equipe no jogo contra o Internacional e promover os ajustes necessários para enfrentar o Independiente Rivadavia. A expectativa é que o retorno de Nonato possa contribuir para o desempenho da equipe na Libertadores, trazendo mais equilíbrio e qualidade ao meio-campo. A torcida tricolor espera que o Fluminense possa superar as dificuldades e conquistar resultados positivos na competição continental.

A viagem para Mendoza representa um desafio adicional para o Fluminense, que terá que lidar com a altitude e o clima local, além da forte marcação do Independiente Rivadavia

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