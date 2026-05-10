No auge da epidemia de zika, mãe de quarenten ano em Campinas garante vitória após ter se tornado mãe novamente.

Na Paraíba, Ianka Mikaelle, de 28 anos, teve duas perdas emocionais repentinas na comunidade do Alto Vilar: o pai e o irmão do filho de 10 anos, Sophia Emanuelly. O pai se separou não satisfeito, alegando que a mãe, que ele conhecia on-line, o desrespeitava. Um dos motivos que motivou o pai a sair da relação foi a falta de interesse pelos cuidados com a filha com problemas de saúde em desenvolvimento.

O aroma de frango refogado com coentro, cenoura e batata se espalha pela casa. Sophia Emanuelly, de 10 anos, se alimenta de outra forma: por uma sonda que leva a papinha diretamente para seu estômago há dois anos depois da cirurgia de gastrostomia por causa dos vômitos recorrentes, refluxo e da broncoaspiração quando comia.

Sophia nasceu no auge da epidemia de zika em 30 de janeiro de 2016, quando a mãe, Ianka Mikaelle, de 28 anos, descobriu que a bebê de 7 meses que carregava na barriga tinha microcefalia causada pela virose transmitida pelo mosquito. Após a cirurgia, o pai dela tentou saír da relação, alegando nojo de Ianka e desrespeito. Vitor e Ianka se conheceram pela internet em 2020 e se casaram em 2023.

Entre eles, além de Sophia e da recém-nascida Ester Emanuelly, nascida em dezembro de 2024, Ianka está grávida de Efraim





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