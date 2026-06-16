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Niterói sedia Caravana da REURB-RJ para avançar regularização fundiária e lança nova arena cultural

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Niterói sedia Caravana da REURB-RJ para avançar regularização fundiária e lança nova arena cultural
Regularização FundiáriaCaravana REURB-RJNiterói
📆6/16/2026 12:17 AM
📰jornalodia
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A Prefeitura de Niterói recebe a Caravana da REURB-RJ, evento gratuito que debate regularização fundiária, e inaugura a Arena Niterói, primeira arena indoor fora da capital. A secretária de Habitação destaca a importância da titulação para 2 mil famílias até 2026.

Niterói recebe, no próximo dia 17 de junho, a Caravana da REURB-RJ, evento já consolidado como referência no estado em regularização fundiária urbana. A iniciativa, promovida pelo Registro de Imóveis do Brasil - Seção Rio de Janeiro (RIB-RJ), terá início às 9h no Auditório do Caminho Niemeyer, no centro da cidade, e está aberta gratuitamente a gestores públicos, registradores, operadores do Direito, urbanistas, lideranças comunitárias e à sociedade civil.

O objetivo central é agilizar a titulação de famílias que vivem em imóveis não regularizados, garantindo direito à moradia digna e integração urbana. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, destaca que a cidade é reconhecida como exemplo em políticas de Habitação de Interesse Social, urbanização de comunidades e regularização fundiária.

Atualmente, a secretaria conduz um programa que abrange 22 comunidades, com meta de entregar cerca de 2 mil títulos até dezembro de 2026. Em março último, o prefeito Rodrigo Neves entregou pessoalmente os títulos de regularização dos apartamentos do Conjunto Habitacional Viçoso Jardim, beneficiando 180 famílias.

A secretária Marcele Sardinha enfatiza que a realização da Caravana reforça o protagonismo do município e que a regularização fundiária é ferramenta essencial para reduzir desigualdades, fortalecer a cidadania e melhorar a qualidade de vida. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas nos canais oficiais da secretaria.

Paralelamente, a cidade também inaugurou a Arena Niterói, primeira arena indoor fora da capital fluminense, com padrão internacional, que recebeu apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e será palco de competições, shows e grandes eventos culturais. Além disso, o evento Abrasel Conecta reuniu empresários e especialistas para fortalecer o setor de alimentação fora do lar. As informações sobre locais de entrega do jornal impresso permanecem limitadas, sendo sugerido o plano de acesso digital

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