A Prefeitura de Niterói recebe a Caravana da REURB-RJ, evento gratuito que debate regularização fundiária, e inaugura a Arena Niterói, primeira arena indoor fora da capital. A secretária de Habitação destaca a importância da titulação para 2 mil famílias até 2026.

Niterói recebe, no próximo dia 17 de junho, a Caravana da REURB-RJ, evento já consolidado como referência no estado em regularização fundiária urbana. A iniciativa, promovida pelo Registro de Imóveis do Brasil - Seção Rio de Janeiro (RIB-RJ), terá início às 9h no Auditório do Caminho Niemeyer, no centro da cidade, e está aberta gratuitamente a gestores públicos, registradores, operadores do Direito, urbanistas, lideranças comunitárias e à sociedade civil.

O objetivo central é agilizar a titulação de famílias que vivem em imóveis não regularizados, garantindo direito à moradia digna e integração urbana. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, destaca que a cidade é reconhecida como exemplo em políticas de Habitação de Interesse Social, urbanização de comunidades e regularização fundiária.

Atualmente, a secretaria conduz um programa que abrange 22 comunidades, com meta de entregar cerca de 2 mil títulos até dezembro de 2026. Em março último, o prefeito Rodrigo Neves entregou pessoalmente os títulos de regularização dos apartamentos do Conjunto Habitacional Viçoso Jardim, beneficiando 180 famílias.

A secretária Marcele Sardinha enfatiza que a realização da Caravana reforça o protagonismo do município e que a regularização fundiária é ferramenta essencial para reduzir desigualdades, fortalecer a cidadania e melhorar a qualidade de vida. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas nos canais oficiais da secretaria.

Paralelamente, a cidade também inaugurou a Arena Niterói, primeira arena indoor fora da capital fluminense, com padrão internacional, que recebeu apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e será palco de competições, shows e grandes eventos culturais. Além disso, o evento Abrasel Conecta reuniu empresários e especialistas para fortalecer o setor de alimentação fora do lar. As informações sobre locais de entrega do jornal impresso permanecem limitadas, sendo sugerido o plano de acesso digital





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regularização Fundiária Caravana REURB-RJ Niterói Habitação De Interesse Social Arena Niterói

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morte de jovem em atividade de salto de corda é investigada pela Polícia Civil em LimeiraA Prefeitura de Limeira informou que a vítima participava de uma atividade de salto de corda acompanhada por instrutores quando houve uma falha na fixação dos equipamentos de segurança. A empresa que realiza o esporte não colocou a corda que deveria segurar a jovem, que foi lançada da ponte de cerca de 40 metros de altura. A responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal, de acordo com a prefeitura. A administração municipal alegou que vem adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela ponte desde 2025, mas sem resposta. O prefeito Murilo Félix afirmou que a omissão federal resultou em mais uma tragédia em Limeira. A Polícia Militar constatou a morte da jovem por parada cardiorrespiratória e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal. Seis pessoas foram conduzidas à delegacia após o incidente, das quais três permaneceram presas por homicídio com dolo eventual. A prefeitura de Limeira lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima. A Prefeitura apoiará a Polícia Civil nas investigações. A morte da jovem é mais um exemplo da falta de controle de acesso a uma área federal que apresenta riscos conhecidos há anos e não tem as medidas de proteção necessárias. A Prefeitura e a Câmara vêm cobrando providências há meses para que o governo federal assuma sua responsabilidade. A tragédia em Limeira é resultado da omissão federal e da falta de medidas de proteção necessárias.

Read more »

Prefeitura do Rio lança IA própria e supera modelos abertos em benchmarks de desempenhoModelo Rio 3.5 Open 397B, desenvolvido pela IplanRio, foi refinado a partir do modelo do Alibaba Qwen

Read more »

Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação na construção civil | Volta RedondaHomens e mulheres interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho; capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial serão oferecidas no Centro de Qualificação Profissional do bairro Aero Clube

Read more »

Novas imagens mostram queda de helicópteros após colisão no Recreio dos BandeirantesGravação foi feita por câmeras de monitoramento da Prefeitura do Rio ( Civitas)

Read more »