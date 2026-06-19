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Niterói lidera redução de roubos de rua no estado do Rio de Janeiro

Segurança Pública News

Niterói lidera redução de roubos de rua no estado do Rio de Janeiro
NiteróiRoubos De RuaInstituto De Segurança Pública
📆6/19/2026 1:32 PM
📰jornalodia
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Niterói foi apontada como a cidade com maior queda nos roubos de rua nos primeiros cinco meses do ano, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. A redução de 44,8% supera a média estadual de 19,7%, refletindo investimentos em tecnologia e integração entre forças de segurança.

A cidade de Niterói se destacou como o município com a maior redução proporcional de roubos de rua entre os analisados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nos cinco primeiros meses do ano.

O indicador, que compila crimes como roubo a transeunte, roubo de celular e roubo em transporte coletivo, apresentou uma queda de 44,8% em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando 276 ocorrências a menos. Esse desempenho é mais que o dobro da redução verificada em todo o estado do Rio de Janeiro, que ficou em 19,7%.

O resultado consolida uma trajetória consistente de diminuição nos índices de criminalidade na cidade, construída ao longo dos últimos anos por meio de investimentos em tecnologia, inteligência, prevenção e integração com as forças de segurança estaduais e federais. O prefeito Rodrigo Neves atribuiu a queda a uma política pública estruturada, que inclui o Pacto Niterói Contra a Violência e o apoio técnico e operacional às polícias.

'Segurança pública é prioridade', afirmou, destacando que mesmo sem atribuição constitucional sobre policiamento ostensivo, a prefeitura tem ampliado investimentos em infraestrutura de monitoramento e na Guarda Municipal, cujo efetivo cresceu 400%. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), com cerca de 800 câmeras de vigilância e 120 equipamentos de cercamento eletrônico, permite identificar em tempo real veículos roubados ou clonados e já auxiliou na recuperação de mais de 800 veículos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou a importância da integração entre tecnologia e prevenção. A análise do ISP também mostrou que, enquanto Niterói avança, outros municípios como Magé registraram aumento de 30,8% nos mesmos crimes. O acompanhamento diário dos indicadores pelo Observatório de Segurança (ONISP) e pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal permite antecipar tendências e direcionar recursos de forma mais eficiente, segundo o secretário executivo Felipe Ordacgy.

A estratégia combina monitoramento em tempo real, troca de informações e ações comunitárias de prevenção, consolidando Niterói como referência em segurança pública entre os municípios fluminenses

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