Niterói lidera redução de roubos de rua no estado do Rio de Janeiro

Niterói foi apontada como a cidade com maior queda nos roubos de rua nos primeiros cinco meses do ano, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. A redução de 44,8% supera a média estadual de 19,7%, refletindo investimentos em tecnologia e integração entre forças de segurança.

A cidade de Niterói se destacou como o município com a maior redução proporcional de roubos de rua entre os analisados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nos cinco primeiros meses do ano.

O indicador, que compila crimes como roubo a transeunte, roubo de celular e roubo em transporte coletivo, apresentou uma queda de 44,8% em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando 276 ocorrências a menos. Esse desempenho é mais que o dobro da redução verificada em todo o estado do Rio de Janeiro, que ficou em 19,7%.

O resultado consolida uma trajetória consistente de diminuição nos índices de criminalidade na cidade, construída ao longo dos últimos anos por meio de investimentos em tecnologia, inteligência, prevenção e integração com as forças de segurança estaduais e federais. O prefeito Rodrigo Neves atribuiu a queda a uma política pública estruturada, que inclui o Pacto Niterói Contra a Violência e o apoio técnico e operacional às polícias.

'Segurança pública é prioridade', afirmou, destacando que mesmo sem atribuição constitucional sobre policiamento ostensivo, a prefeitura tem ampliado investimentos em infraestrutura de monitoramento e na Guarda Municipal, cujo efetivo cresceu 400%. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), com cerca de 800 câmeras de vigilância e 120 equipamentos de cercamento eletrônico, permite identificar em tempo real veículos roubados ou clonados e já auxiliou na recuperação de mais de 800 veículos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou a importância da integração entre tecnologia e prevenção. A análise do ISP também mostrou que, enquanto Niterói avança, outros municípios como Magé registraram aumento de 30,8% nos mesmos crimes. O acompanhamento diário dos indicadores pelo Observatório de Segurança (ONISP) e pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal permite antecipar tendências e direcionar recursos de forma mais eficiente, segundo o secretário executivo Felipe Ordacgy.

A estratégia combina monitoramento em tempo real, troca de informações e ações comunitárias de prevenção, consolidando Niterói como referência em segurança pública entre os municípios fluminenses





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Niterói Roubos De Rua Instituto De Segurança Pública Redução De Criminalidade Tecnologia E Segurança

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frio mobiliza campanhas do agasalho no Rio; veja onde doar roupas e cobertores | Rio de JaneiroInstituições, empresas e órgãos públicos recebem doações para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno de 2026

Read more »

Frio mobiliza campanhas do agasalho no Rio; veja onde doar roupas e cobertores | Rio de JaneiroInstituições, empresas e órgãos públicos recebem doações para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno de 2026

Read more »

Municípios do Rio registram menores temperaturas do ano | Rio de JaneiroCapital fluminense, no entanto, não bateu recordes

Read more »

Homem é preso por integrar quadrilha que roubava farmácias no Rio | Rio de JaneiroSegundo a Polícia Civil, suspeito atuava como motorista do grupo criminoso

Read more »