Niterói Inaugura Temporada de Observação de Baleias

Niterói inaugurou oficialmente a temporada de observação de baleias no litoral fluminense, reforçando sua posição como destino turístico sustentável e responsável.

Niterói inaugurou oficialmente a temporada de observação de baleias no litoral fluminense. O evento foi realizado durante um workshop da Prefeitura que reuniu pesquisadores, operadores turísticos, mestres de embarcação, agências de turismo, guias e representantes da rede hoteleira.

O objetivo do encontro foi discutir práticas sustentáveis, capacitação profissional e estratégias para fortalecer uma atividade que combina conservação ambiental, educação e desenvolvimento econômico. Promovido pelo Projeto Jubarte com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, a iniciativa integra uma estratégia desenvolvida nos últimos anos para consolidar a observação de cetáceos como uma política estruturada de turismo sustentável, alinhada à economia do mar e à valorização dos recursos naturais da cidade.

Niterói iniciou os estudos para a implantação do turismo estruturado de observação de baleias entre 2022 e 2023. Em 2025, segundo ano de operação organizada da atividade, mais de dois mil turistas participaram de expedições realizadas entre Niterói e Rio de Janeiro, muitas delas acompanhadas por pesquisadores embarcados.





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