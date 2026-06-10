Niterói Implementa Atendimento em Libras 24 Horas nas Delegacias

O prefeito Rodrigo Neves anunciou a implantação do serviço NitLibras nas delegacias da cidade, garantindo atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) - um passo que reflete o compromisso de Niterói com a acessibilidade e inclusão. O projeto, realizado em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, utiliza QR codes para conectar usuários a intérpretes de Libras de forma remota, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.

Niterói , 9 de abril - Em uma iniciativa que reforça o compromisso da cidade com a inclusão e a acessibilidade, o prefeito Rodrigo Neves anunciou a implantação do serviço NitLibras nas delegacias de Niterói .

A parceria, firmada com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo garantir atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) 24 horas por dia, sete dias por semana, em todas as unidades policiais da cidade. O NitLibras é um serviço da Coordenadoria Municipal de Acessibilidade (Codac), que já estava em uso em órgãos municipais. Seu funcionamento baseia-se em QR codes instalados em pontos de atendimento público.

Ao apontar o celular para o código, o usuário é conectado imediatamente a um intérprete de Libras que atuará de forma remota, possibilitando a comunicação em tempo real entre o cidadão surdo e o agente policial.

"Através deste projeto, as pessoas com deficiência auditiva poderão registrar ocorrências e receber atendimento digno e adequado nas delegacias. Isso reforça a dignidade e o respeito que toda a sociedade deve ter para com este grupo de cidadãos", afirmou o prefeito. Delmir Gouveia, secretário de Estado de Polícia Civil, enfatizou a importância do projeto para superar barreiras de comunicação, especialmente em horários delicados, como a madrugada ou finais de semana.

Ele destacou que, graças à parceria, a polícia poderá oferecer suporte em Libras de maneira contínua e eficiente, reduzindo dificuldades que muitas vezes eram enfrentadas por vítimas, testemunhas ou qualquer pessoa que necessitasse do serviço.

"Com o oferecimento de intérpretes 24 horas, garantimos um atendimento mais acessível e seguro para toda a população", comentou. Para explicar como funciona o serviço, Camila Rodrigues, coordenadora municipal de Acessibilidade, salientou que o uso é simples e rápido.

"Basta apontar o celular para o QR Code disponível na unidade e a pessoa será conectada imediatamente a um intérprete de Libras", explicou, ressaltando que o serviço funciona em todos os dias da semana e garante maior autonomia e inclusão. O NitLibras será o primeiro projeto desse tipo no estado do Rio de Janeiro a integrar a rede de atendimento policial, demonstrando o compromisso de Niterói com a construção de uma cidade mais democrática e inclusiva.

Carla Ferrão, diretora do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), acrescentou que a parceria representa um avanço significativo na promoção da cidadania.

"É um serviço muito importante porque garante atendimento qualificado e comunicação efetiva para uma parcela da população que muitas vezes encontra dificuldades para acessar os serviços públicos", concluiu. Traduzir e interpretar em Libras durante todo o horário de operação das delegacias também demonstra a preocupação de Niterói em eliminar barreiras de comunicação e garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário à justiça e à segurança pública.

O projeto formações de pessoal capacitado e a circulação de equipamentos e tecnologia capazes de atender a demanda em tempo real, com um atendimento ainda mais ágil e de qualidade. O objetivo é que esse modelo seja replicado em outras cidades e localidades do país. A comunidade surda de Niterói terá, a partir de agora, um canal mais eficaz e contínuo para interagir com a polícia, alcançar proteção e contribuir para a manutenção do seu bem estar jurídico e social.

O projeto, portanto, representa um marco relevante que valoriza os direitos e a dignidade dessa parcela tão importante da população. Foi destacado que os arquivos das delegacias terão planos de segurança para preservar a privacidade dos usuários , , e as informações do usuário são saturadas de contato para manter a segurança





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