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Niterói fortalece segurança pública com nova base do Segurança Presente e regulamentação da Lei In Memoriam

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Niterói fortalece segurança pública com nova base do Segurança Presente e regulamentação da Lei In Memoriam
NiteróiSegurança PresenteRodrigo Neves
📆6/12/2026 11:23 PM
📰jornalodia
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Prefeito Rodrigo Neves inaugura base reformada do Segurança Presente e assina decreto que regulamenta indenização para famílias de agentes de segurança mortos ou inválidos em serviço. Parceria com o Estado amplia horário do programa até as 2h da manhã, reforçando a presença policial nas ruas.

A cidade de Niterói avançou significativamente na consolidação de suas políticas de segurança pública nesta quinta-feira, com dois atos importantes realizados pelo prefeito Rodrigo Neves .

A primeira iniciativa foi a inauguração da nova base do programa Segurança Presente no Centro da cidade, obra realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado. A segunda ação foi a assinatura do decreto que regulamenta a Lei In Memoriam, um programa pioneiro no Brasil que concede indenização de R$ 100 mil às famílias de agentes de segurança mortos em serviço ou que sofram invalidez permanente em decorrência da atividade funcional.

A lei, sancionada em dezembro de 2025, será implementada pela Prefeitura com critérios objetivos definidos no decreto, abrangendo guardas civis municipais, policiais civis, militares, federais e rodoviários federais, bombeiros militares, policiais penais estaduais e federais, além de servidores municipais em operações integradas. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o secretário de Estado de Polícia Militar e chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, secretários municipais, o comandante do 12º Batalhão da PM e o coordenador do Segurança Presente em Niterói.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou a importância da segurança pública como uma responsabilidade coletiva, que transcende questões partidárias. Ele destacou que, desde seu primeiro mandato, a administração municipal tem investido e apoiado as forças de segurança, reconhecendo que, embora a segurança seja uma atribuição constitucional do Estado, os municípios podem e devem colaborar para ampliar a proteção da população.

Neves atribuiu a redução dos índices de criminalidade em Niterói a essa parceria contínua, citando dados concretos: os roubos de rua caíram de aproximadamente 500 casos mensais para cerca de 60, a letalidade violenta diminuiu 80% e os roubos de carga chegaram a zero. Ele enfatizou que a criação do Niterói Presente e outras ações da Prefeitura ao longo da última década foram fundamentais para esses resultados.

O secretário coronel Sylvio Guerra anunciou a ampliação do horário de funcionamento do Segurança Presente em Niterói, que passará a operar até as 2h da manhã, aumentando a presença de agentes nas ruas e a sensação de segurança. Ele destacou a integração entre as instituições como fator crítico para o sucesso das políticas de segurança, elogiando o trabalho do 12º Batalhão da Polícia Militar e a parceria com a Prefeitura.

O decreto da Lei In Memoriam estabelece procedimentos claros para a concessão do benefício, incluindo documentação necessária, prazos para solicitação e análise, além de definir as hipóteses de morte em serviço e invalidez permanente. O prefeito concluiu que, embora nenhuma indenização possa reparar a perda de um ente querido, é obrigação do poder público reconhecer o sacrifício desses profissionais e apoiar suas famílias em momentos de dificuldade.

A cerimônia reforçou o compromisso de Niterói com uma segurança pública mais eficaz, baseada em cooperação, investimento sustentado e políticas sociais inovadoras

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