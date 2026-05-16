Niterói e Rio avançam em parceria para consolidar normas, ações de ordenamento e capacitação voltadas ao Turismo de Observação da Vida Marinha na Região Turística Metropolitana de Niterói e da Baía da Guanabara

Em uma reunião online, foi discutida a importância do turismo de observação da vida marinha, com foco na importância do turismo sustentável e da criação de um selo de certificação pela Marinha. Durante o encontro também foi debatida a necessidade de monitoramento permanente da atividade para assegurar a segurança dos passeios realizados na Baía da Guanabara.

Niterói , observação da vida marinha, incluindo as baleias-jubarte, representa um grande potencial turístico para a cidade, Após uma reunião online sobre o projeto, no dia 22 de maio, haverá um seminário de capacitação sobre o trabalho de base, integração dos operadores, treinamento, certificação e capacitação profissional do ecossistema envolvido na prática turística.

O presidente da Neltur, André Bento, destacou a importância do fortalecimento do projeto para o desenvolvimento turístico sustentável da região. Participaram também o técnico de Turismo da Neltur, Renato Lima, Thiago Ferrari, presidente do Instituto O Canal e diretor do Projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, diretor do Instituto O Canal e coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, Giovana Cordioli e Sebastian Saavedra, da Gerência de Projetos, Fomento e Inovação da Secretaria Municipal de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro





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