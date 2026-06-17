A Prefeitura de Niterói promove, nesta quarta-feira (17), o seminário inédito ‘Lei de Incentivo ao Esporte: Do Tributo ao Pódio – Capacitar e Impulsionar’, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, com o objetivo de capacitar gestores públicos, entidades esportivas, profissionais da contabilidade e representantes do terceiro setor de todo o Estado do Rio de Janeiro.

Niterói: Ciclo de painéis no Teatro Popular reunirá grandes nomes do cenário esportivo e representantes de órgãos federais e estaduais - Reprodução Niterói: Ciclo de painéis no Teatro Popular reunirá grandes nomes do cenário esportivo e representantes de órgãos federais e estaduais Niterói – A Prefeitura de Niterói promove, nesta quarta-feira (17), das 9h às 17h40, o seminário inédito ‘Lei de Incentivo ao Esporte : Do Tributo ao Pódio – Capacitar e Impulsionar’.

O evento técnico-institucional será realizado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, com o objetivo de capacitar gestores públicos, entidades esportivas, profissionais da contabilidade e representantes do terceiro setor de todo o Estado do Rio de Janeiro. Realizada em parceria com a Receita Federal do Brasil, a iniciativa busca fortalecer a cultura da cidadania fiscal e ampliar o uso estratégico dos mecanismos de renúncia fiscal como ferramentas de transformação social, inclusão e desenvolvimento humano.

‘Niterói reafirma o seu compromisso histórico com o desenvolvimento social através do esporte. Sediar um seminário desta magnitude, atraindo gestores e instituições de diversas cidades do nosso estado, demonstra que estamos na vanguarda das políticas públicas integradas.

A nossa meta é simplificar os caminhos institucionais para que os recursos provenientes da renúncia fiscal cheguem de forma transparente à ponta, financiando projetos sociais nas comunidades, modernizando equipamentos públicos e oferecendo novas oportunidades para milhares de jovens e atletas de todo o Rio de Janeiro’, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. O seminário também busca ampliar o conhecimento técnico sobre os mecanismos de incentivo fiscal, qualificando gestores e entidades esportivas para a elaboração de projetos e a captação de recursos destinados ao desenvolvimento do esporte.

A vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica, Isabel Swan, que participará da mediação de um dos painéis centrais, reforçou o impacto real da captação de recursos na rotina de quem vive no ecossistema esportivo.

‘A Lei de Incentivo ao Esporte é uma ferramenta essencial para inclusão social, formação de oportunidades e desenvolvimento das cidades. Além de fortalecer projetos e atletas, ela movimenta a economia e transforma vidas. É fundamental ampliar o diálogo entre poder público, iniciativa privada e organizações esportivas para construir políticas cada vez mais eficientes e democráticas’, ressaltou Isabel.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destacou os reflexos da capacitação na atração de grandes competições e na qualificação do mercado regional.

‘A Lei de Incentivo ao Esporte representa um avanço fundamental para ampliar oportunidades, fomentar projetos e transformar vidas por meio da atividade esportiva. Capacitações como essa aproximam o poder público, empresas e realizadores, permitindo que mais iniciativas saiam do papel e alcancem a população. Niterói segue investindo no setor como ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e geração de oportunidades para toda a cidade’, concluiu o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo





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