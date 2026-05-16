Niterói: Alaildo Malafaia, representante do 'saber da lama', participa do evento Guanabara: Terra, Água e Vida

O evento Guanabara: Terra, Água e Vida, promovido pelo Projeto Meros do Brasil, reunirá pesquisadores, comunidades, artistas e iniciativas socioambientais para refletir sobre memória, regeneração ambiental, justiça socioambiental e futuro sustentável. Um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado 'saber da lama', conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara.

Niterói: um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado ' saber da lama ', conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara - Divulgação Niterói: um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado ' saber da lama ', conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara Niterói - No dia 22 de maio, a Baía de Guanabara será o centro de um amplo debate sobre memória, regeneração ambiental, justiça socioambiental e futuro sustentável durante a 2ª edição do evento Guanabara: Terra, Água e Vida.

O encontro vai reunir pesquisadores, comunidades, artistas e iniciativas socioambientais para refletir de forma integrada 'O presente, passado e futuro da Baía de Guanabara', conectando ciência, cultura, conhecimento tradicional e mobilização social. Com participação presencial e online, o encontro é promovido pelo Projeto Meros do Brasil, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, em parceria com os outros projetos que compõem a Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA) – Aruanã, Cavalos-Marinhos, Coral Vivo, Guapiaçu e UÇÁ.

Mais do que discutir os problemas históricos da Baía de Guanabara, o evento pretende promover uma mudança de narrativa, destacando iniciativas de regeneração, conservação e fortalecimento comunitário que já estão em curso no território. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a chancela Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030), da Organização das Nações Unidas (ONU), a programação foi estruturada como uma linha do tempo e organizada em três mesas temáticas.

Segundo Luana Seixas, gerente de Redes e Relações do Meros, as rodas de conservas interativas vão dar espaço para discussão de temas que são necessários e urgentes, como biodiversidade marinha, fluxos hídricos, impactos da poluição, urbanização desordenada e efeitos das mudanças climáticas, contribuindo para promover os pilares fundamentais da Década do Oceano. A Mesa 1 — Passado e Memória abordará a reconstrução histórica da Baía de Guanabara, a memória ecológica do território e os registros culturais da relação entre população e ambiente.

Já a Mesa 2 — Presente e Resistência discutirá os impactos socioambientais acumulados ao longo do tempo e as atuais iniciativas de regeneração ambiental, gestão de resíduos, cultura urbana e mobilização comunitária, com destaque para a conexão entre periferias e Baía de Guanabara. A Mesa 3 — Futuro e Governança reunirá debates sobre soluções baseadas na natureza, conservação associada ao turismo, inclusão social, fortalecimento comunitário, estratégias de governança socioambiental e investimento estratégico.

Um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado ‘saber da lama’, conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara. Sua presença reforça a proposta de criar um espaço de escuta e troca entre diferentes formas de conhecimento. O encontro também contará com a presença de iniciativas ligadas ao Complexo do Alemão, localizado na zona norte do Rio, fortalecendo a conexão entre favela, mar, cultura e gestão ambiental.

Desta forma, serão integrados territórios e saberes que compartilham o mesmo ecossistema, mas que raramente dialogam de forma contínua e profunda.

'O evento tem como um dos objetivos proporcionar que diversos tipos de pessoas e instituições ligadas ao território da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara tragam seus saberes, não só sobre os problemas que a BG vive, mas o que está sendo feito e o que pode ser feito daqui pra frente, tanto com resgate e uso da sabedoria dos povos tradicionais, quanto com uso de novas tecnologias', afirma Jonas R. Leite, gerente executivo do projeto e coordenador do Meros no R





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Evento Baía De Guanabara Saber Da Lama Conservação Regeneração Mobilização Social Saber Tradicional Saber Científico Saber Urbano Saber Ambiental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bispo da Sara Nossa Terra dá opinião sobre Flávio Bolsonaro e relação com Daniel VorcaroA líder religiosa Robson Rodovalho, do Partido da Terra, avalia que todo mundo está dando o benefício da dúvida ao senador Flávio Bolsonaro e que a relação entre ele e Daniel Vorcaro não abalou o apoio de setores evangélicos mais conservadores à pré-candidatura bolsonarista.

Read more »

Americanas vende 10 lojas deficitárias da Natural da Terra para o Oba HortifrutiA Americanas, uma das maiores varejistas do Brasil, anunciou a venda de 10 lojas deficitárias da rede de hortifruti Natural da Terra, localizadas no estado de São Paulo, para o Oba Hortifruti. A operação avaliada em R$ 69,3 milhões envolve a transferência integral dos ativos utilizados nas unidades e ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O pagamento da transação será feito em duas etapas, sendo uma parcela inicial de R$ 10,3 milhões no fechamento do acordo e o restante em 24 parcelas mensais corrigidas pelo CDI.

Read more »

Brasil participa do prêmio International Booker Prize com 'Assim na terra como embaixo da terra'Ana Paula Maia, autora do livro 'Assim na terra como embaixo da terra', é um dos finalistas do prêmio International Booker Prize, que reconhece as melhores obras de ficção traduzidas para o inglês e publicadas no Reino Unido.

Read more »

Terra Nostra Sem Fim: Série Final de 'Outlander' no Disney+Sérieusanão apenas mais uma que ganhou popularidade graças às opções de streaming. Outlander é um fenômeno, única e cheia de tydligt com suas doses de história, fantasia, romance e drama.

Read more »