Nissan acelera produção de baterias de estado sólido e investe em inteligência artificial

A Nissan atinge metas com baterias de estado sólido, planeja carregadores bidirecionais acessíveis para 2028 e integra IA avançada em 90% de sua futura frota de veículos.

A Nissan consolidou um avanço tecnológico crucial ao atingir todas as metas de desempenho estipuladas para o seu inovador protótipo de bateria de estado sólido, posicionando a fabricante japonesa em uma trajetória sólida para a produção em larga escala, prevista para ocorrer durante o ano fiscal de 2028.

Em um recente briefing técnico detalhado, a empresa demonstrou a viabilidade de uma bateria composta por 23 camadas de células, validando os progressos obtidos em 2025, quando as células atingiram os requisitos técnicos indispensáveis para a futura comercialização. A vantagem fundamental desta tecnologia reside na sua densidade energética excepcional. Em comparação direta com as baterias de íon-lítio convencionais, estas unidades oferecem o dobro da capacidade de armazenamento no mesmo volume, o que impactará diretamente na autonomia dos veículos elétricos. Além do aumento da autonomia, a arquitetura de estado sólido permite uma transferência de potência muito mais eficiente, resultando em uma redução de dois terços no tempo necessário para uma carga completa, superando uma das maiores barreiras de aceitação do público para o segmento de carros elétricos. Além da revolução no armazenamento de energia, a Nissan está preparando o terreno para uma infraestrutura de energia inteligente através do desenvolvimento de um novo carregador bidirecional, que também está programado para chegar às prateleiras em 2028. Este dispositivo transformará o veículo elétrico em uma unidade de armazenamento móvel, capaz de fornecer energia para residências de forma eficiente. Atualmente, a tecnologia de carregamento bidirecional é considerada proibitiva devido ao custo elevado, que pode atingir 1,5 milhão de ienes, equivalente a cerca de 9.450 dólares. No entanto, a Nissan comprometeu-se a tornar este equipamento acessível para o consumidor comum, com o executivo Shunichi Inamijima destacando que o novo produto será fabricado a um custo significativamente reduzido. A visão de futuro da marca é ainda mais ambiciosa, pois a empresa planeja implementar, a partir de 2030, um sistema que permitirá aos proprietários revenderem o excedente de eletricidade armazenado em seus veículos diretamente para a rede pública, criando um ecossistema de energia descentralizado e sustentável. Simultaneamente, a Nissan intensifica seus esforços no campo dos veículos definidos por software, adotando uma plataforma proprietária já neste ano fiscal para acelerar a inovação digital. Esta arquitetura permitirá a automatização do desenvolvimento de software através da análise contínua de dados colhidos da frota circulante, servindo como base para a introdução da direção autônoma de última geração com inteligência artificial, prevista para o ano fiscal de 2027. Integrado a essa nova infraestrutura digital, a Nissan introduzirá o AI-Partner, um assistente avançado projetado para otimizar a navegação e auxiliar o condutor em diversas tarefas, utilizando o contexto da agenda do usuário e interações de voz dentro da cabine. A estratégia de longo prazo, detalhada em meados de abril, estabelece que cerca de 90% dos novos modelos da marca serão equipados com funcionalidades de condução autônoma baseadas em IA. Takashi Yoshizawa, um dos principais executivos da companhia, enfatizou que a empresa seguirá focada no desenvolvimento integrado do AI-Drive e do AI-Partner, assegurando que a transformação inteligente seja o alicerce fundamental de toda a sua gama de produtos nos próximos anos, mantendo a Nissan competitiva perante os desafios da mobilidade global





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