Nike lança comercial épico Rip the Script com estrelas do futebol e novas participações

A Nike divulgou o comercial 'Rip the Script' para a Copa do Mundo, reunindo craques como Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e Mbappé, além de personalidades de outros esportes e da música. O vídeo já ultrapassou milhões de visualizações e destaca o improviso e protagonismo dos jogadores.

A Nike , gigante norte-americana de material esportivo e patrocinadora de diversas seleções e jogadores de futebol ao redor do mundo, lançou mais um comercial que já está sendo considerado uma das propagandas épicas da marca.

Intitulado Rip the Script, que em tradução livre significa Rasgue o Roteiro, o vídeo foi divulgado nesta quinta-feira, 4 de maio, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Em poucas horas, o conteúdo ultrapassou a marca de 10 milhões de reproduções no Instagram e 6 milhões no X, antigo Twitter.

A peça publicitária destaca as grandes estrelas patrocinadas pela Nike, como Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e Mbappé, e enfatiza o poder de improviso e o protagonismo que esses craques possuem tanto dentro quanto fora dos gramados. A narrativa do comercial começa em um estúdio de cinema, onde o diretor tenta filmar uma propaganda sem truques com Mbappé.

No entanto, o jogador francês improvisa demais, gerando uma briga com o diretor. O que era para ser uma cena controlada se transforma em uma sequência caótica e divertida: os jogadores correm com a bola entre cenários de outras gravações, driblam seguranças e passeiam por diversos ambientes. Novos craques são revelados ao longo do vídeo, como Estêvão, Haaland, Nico Williams, Bellingham, Musiala, Valverde e Cole Palmer.

Até mesmo Ronaldinho Gaúcho, já aposentado, faz uma participação especial, surgindo em um rolê aleatório. Fora do futebol, personalidades como o jogador de basquete LeBron James e nomes da música e moda, incluindo Kim Kardashian, Travis Scott e Channing Tatum - que interpreta um sósia de Haaland - também aparecem. O ator Jason Suderkis, conhecido por interpretar Ted na série Ted Lasso, completa o elenco estrelado.

Enquanto a Nike aposta em sua constelação de astros, sua principal rival, a Adidas, também entrou no clima de Copa do Mundo com uma campanha chamada Backyard Legends, ou Lendas do Quintal. Lançada no início de maio, a propaganda alemã tem como protagonistas jogadores patrocinados pela marca, como Messi, Yamal e Raphinha, além de artistas como Timothée Chalamet e Bad Bunny.

O vídeo utiliza inteligência artificial para rejuvenescer e inserir ídolos aposentados dos anos 1990, como Zidane, Beckham e Del Piero. A mensagem central é destacar a força do futebol como esporte popular e como as ruas e quintais são berços de novos talentos. Outra campanha que viralizou recentemente foi a da Lego, que lançou uma linha de brinquedos temáticos da Copa do Mundo.

O vídeo mostra o quarteto formado por Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Vinicius Jr. disputando para ver quem monta primeiro o troféu da Copa da Lego. No final, um garoto surpreende todos e fica com a taça, reforçando o slogan todos querem uma peça.

A Nike, por sua vez, já tem um histórico de comerciais memoráveis, como o clássico do aeroporto em 1998, com a Seleção Brasileira fazendo embaixadinhas, e a campanha O Último Jogo, de 2014, feita inteiramente em animação 3D e com mais de cinco minutos de duração. Essas peças mostram como a marca se consolidou como referência em propagandas que unem futebol, criatividade e emoção





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nike Copa Do Mundo Propaganda Futebol Rip The Script

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Extra lança série 'Os Figurões da Copa' com Manuel Neuer como destaqueO jornal EXTRA preparou uma série especial para a Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A série 'Os Figurões da Copa' vai destacar 50 jogadores de destaque da competição, sendo o goleiro alemão Manuel Neuer o segundo nome da lista. Os leitores podem baixar um card especial do goleiro, conhecido como 'paredão', e simular grandes defesas típicas de Copa do Mundo.

Read more »

De olho em 2027, Holding Clube lança hub de experiências para a Copa FemininaEspaço combinará transmissões e ativações com debates sobre visibilidade e investimentos em um momento de crescimento do interesse pela modalidade no Brasil

Read more »

Fifa lança sistema de avaliação de rendimento de jogadores durante Copa do Mundo de 2026A Fifa anunciou o lançamento de um novo sistema para avaliar o rendimento dos jogadores durante a Copa do Mundo de 2026. O sistema, chamado de Classificações de Desempenho Acumulado da Fifa, utilizará dados coletados durante os jogos para acompanhar o desempenho individual e gerar pontuações para cada atleta em diferentes categorias.

Read more »

Fifa lança novo sistema de classificação de desempenho individual para a Copa do Mundo de 2026A Fifa anunciou um novo sistema de classificação de desempenho individual que avaliará os jogadores participantes da Copa do Mundo de 2026 com base em dados objetivos coletados durante as partidas do torneio.

Read more »