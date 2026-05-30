Nike escolhe nostalgia, performance e neurociência para o kit da Amarelinha na Copa de 2026

A Nike escolheu a nostalgia, a performance e a neurociência para compor o kit da Amarelinha na Copa de 2026. O Nike Mind 001 é descrito como o primeiro calçado de performance baseado em neurociência. A comissão técnica de Carlo Ancelotti definiu que os atletas usarão o modelo ao longo de toda a preparação para a Copa.

Nike escolheu a nostalgia, a performance e a neurociência para compor o kit da Amarelinha na Copa de 2026. O Nike Mind 001, desenvolvido pelo Mind Science Department, é descrito como o primeiro calçado de performance baseado em neurociência .

A sola tem 22 nós de espuma independentes mapeados anatomicamente, cada um funcionando como um pistão a cada passada, estimulando pontos de pressão sob o pé. A proposta parte da ideia de que estímulos sensoriais, pressão, cor e ritmo visual podem influenciar o estado mental do atleta antes e depois da competição. A comissão técnica de Carlo Ancelotti definiu que os atletas usarão o modelo ao longo de toda a preparação para a Copa.

A versão Geode Teal, com gradiente que vai do verde-esmeralda ao teal profundo e pods amarelo-canário na sola, usa exatamente a paleta de cores da nova camisa da Seleção. Além disso, a Nike também escolheu o Pegasus 42, uma das linhas mais tradicionais da marca para corrida, criada em 1982, com 15% mais retorno de energia em relação ao modelo anterior.

O Shox R4 também faz parte do kit, uma edição especial com cabedal em tons escuros, Swoosh em amarelo e colunas Shox em azul, além do escudo da CBF e a inscrição





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