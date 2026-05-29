Moda News

Nike e Rabanne valorizam favelas como expressão artística
📆5/29/2026 12:13 AM
📰jornalextra
101 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 87%

A Nike e a marca francesa Rabanne estão lançando coleções que valorizam a favela como expressão artística. A Nike está lançando a coleção MAD90, que reimagina as chuteiras icônicas da marca nos últimos 25 anos com a tecnologia Air Max, e a Rabanne está lançando a campanha global 'Sunset to Sunrise', gravada na favela da Rocinha, misturando a alta-costura com a estética de rua e o ritmo dos bailes funk.

A favela sempre foi um lugar que chamou muita atenção. Nos últimos anos, com a ascensão do 'Brazil Core', editoriais de marcas como Vogue e Rabanne sempre buscaram olhar para a periferia como um território de criatividade e potência cultural.

Agora é a vez da Nike levar a favela da Rocinha para o centro da sua nova criação global. A coleção MAD90 da Nike chega à maior favela do Brasil pela primeira vez na história. Lançada na última sexta-feira (22), a coleção busca reimaginar as chuteiras mais icônicas da marca nos últimos 25 anos com a tecnologia Air Max. Mais do que um calçado de jogo, as chuteiras da Nike sempre foram símbolo de status, estilo e conquista.

Não à toa, modelos como o Laser 90, Mercurial e Tiempo marcaram gerações e ganharam espaço nos pés de quem sempre respirou a cultura do futebol: a favela. A campanha, fotografada por Salemm, artista nascida e criada na Rocinha, recebeu o stylist de Roberta Campos e produção de Moa, com o compromisso de valorizar a cultura local.

'É sim um movimento que ganha o mundo, mas precisamos lembrar que ele nasce primeiro na periferia. Precisamos desestigmatizar essa coisa que o favelado está inerte ao consumo de cultura no mundo e que ele não usa roupa de marca', diz Salemm, fotógrafa da nova coleção.

A marca francesa Rabanne (antiga Paco Rabanne) também já entrou nesse movimento ao lançar a sua campanha global 'Sunset to Sunrise', totalmente gravada na favela da Rocinha, misturando a alta-costura com a estética de rua e o ritmo dos bailes funk. A repercussão foi tão grande, que gerou um grande debate na moda nacional e internacional.

Todo esse movimento de valorização da favela como expressão artística é muito interessante, ainda mais quando se trata de trabalhos com marcas que dialogam com aquele território. No entanto, é preciso chegar devagar.

'Muitas marcas entram na periferia para extrair visual, chegam, montam o set e vão embora, utilizam como backdrop. A coleção MAD90 chegou para co-criar, ter escuta. Uma construção em conjunto com as pessoas que vivem esses lugares, com os donos das narrativas', reflete Moa acerca do lançamento da Nike. A repercussão foi tão grande, que gerou um grande debate na moda nacional e internacional

