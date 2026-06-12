Nicolas Prattes se derrete por Sabrina Sato: 'Casei com o amor da minha vida e sou muito sortudo'

Ator revela admiração antiga pela apresentadora e destaca transformação que ela trouxe para sua vida; casal enfrentou perdas gestacionais e prioriza viver o momento sem pressa para ter filhos

O ator Nicolas Prattes , que está em um relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato desde janeiro de 2024, revelou em entrevista que já nutria uma admiração por ela no período em que ela comandava o Programa "Pânico na TV".

A confissão surpreendeu até o próprio Nicolas, que jamais pensou que, anos depois, estaria casado com ela.

"Casei com o amor da minha vida. Sou muito sortudo!

", declarou o ator, celebrando a união que se concretizou no ano passado. O romance assumido em 2024 rapidamente evoluiu para o casamento, demonstrando a intensidade da conexão entre os dois. A reciprocidade do sentimento é evidente nas palavras de Sabrina, que, durante o Carnaval de 2024, em conversa com o EXTRA, afirmou que Nicolas a tornou uma pessoa mais centrada. Já ele destaca o impacto positivo dela em sua vida: "Sabrina me trouxe vida.

Eu sou esse cara tranquilo, poderia comer a mesma coisa todo dia, viver na rotina. Mas ela me trouxe pluralidade de momentos. Descobri com Sabrina que o dia não tem só 24 horas. Ela é um delicioso furacão, e fiquei com vontade de viver sempre todas essas loucuras.

Sem contar que ela sorri o tempo inteiro, não é só em frente às câmeras". A leveza e a alegria de Sabrina são descritas como elementos transformadores para Nicolas, ajudando-o inclusive a lidar com os momentos difíceis vividos pelo casal. No final de 2024, Nicolas e Sabrina enfrentaram, pela segunda vez, uma perda gestacional. Apesar do desejo de ampliar a família, o casal prefere não pressionar o futuro e focar no presente.

"Vivi um tempo de luto, mas depois a gente acaba vendo que isso é mais comum do que se imagina. Sabemos que tudo vem no tempo certo. Estamos focados no hoje, sem pressa. É dessa forma que a gente encara todos os momentos da nossa vida.

Os bons e os ruins", refletiu Nicolas. A abordagem serena do casal diante da adversidade reforça a cumplicidade e a maturidade do relacionamento, que equilibra amor, companheirismo e aprendizado contínuo





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicolas Prattes Sabrina Sato Casamento Relacionamento Perda Gestacional Família

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minha superstição #4: Caio Ribeiro revela hábito nas transmissões dos jogosO ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro foi o sétimo entrevistado da série 'Minha Superstição', do Lance!.

Read more »

Gabi Martins sobre BBB 20: 'Vi minha participação como um fracasso'Cantora refletiu sobre desempenho no reality e afirmou ter tido dúvida sobre escolha de participar

Read more »

Sabrina Sato compartilha fotos sensuais em clima de Copa do Mundo |Apresentadora resgatou fantasias que usou nos desfiles de Carnaval

Read more »

Casais de famosos faturam alto com campanha do Dia dos Namorados; veja valoresCasai famosos como Tais Araújo e Lazáro Ramos, Nicollas Prattes e Sabrina, e Juliano Floss e Marina Sena fizeram campanhas juntos

Read more »