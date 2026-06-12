Nicolas Prattes se derrete por Sabrina Sato: 'Casei com o amor da minha vida e sou muito sortudo'

Ator revela admiração antiga pela apresentadora e destaca transformação que ela trouxe para sua vida; casal enfrentou perdas gestacionais e prioriza viver o momento sem pressa para ter filhos
O ator Nicolas Prattes , que está em um relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato desde janeiro de 2024, revelou em entrevista que já nutria uma admiração por ela no período em que ela comandava o Programa "Pânico na TV".
A confissão surpreendeu até o próprio Nicolas, que jamais pensou que, anos depois, estaria casado com ela.
"Casei com o amor da minha vida. Sou muito sortudo!
", declarou o ator, celebrando a união que se concretizou no ano passado. O romance assumido em 2024 rapidamente evoluiu para o casamento, demonstrando a intensidade da conexão entre os dois. A reciprocidade do sentimento é evidente nas palavras de Sabrina, que, durante o Carnaval de 2024, em conversa com o EXTRA, afirmou que Nicolas a tornou uma pessoa mais centrada. Já ele destaca o impacto positivo dela em sua vida: "Sabrina me trouxe vida.
Eu sou esse cara tranquilo, poderia comer a mesma coisa todo dia, viver na rotina. Mas ela me trouxe pluralidade de momentos. Descobri com Sabrina que o dia não tem só 24 horas. Ela é um delicioso furacão, e fiquei com vontade de viver sempre todas essas loucuras.
Sem contar que ela sorri o tempo inteiro, não é só em frente às câmeras". A leveza e a alegria de Sabrina são descritas como elementos transformadores para Nicolas, ajudando-o inclusive a lidar com os momentos difíceis vividos pelo casal. No final de 2024, Nicolas e Sabrina enfrentaram, pela segunda vez, uma perda gestacional. Apesar do desejo de ampliar a família, o casal prefere não pressionar o futuro e focar no presente.
"Vivi um tempo de luto, mas depois a gente acaba vendo que isso é mais comum do que se imagina. Sabemos que tudo vem no tempo certo. Estamos focados no hoje, sem pressa. É dessa forma que a gente encara todos os momentos da nossa vida.
Os bons e os ruins", refletiu Nicolas. A abordagem serena do casal diante da adversidade reforça a cumplicidade e a maturidade do relacionamento, que equilibra amor, companheirismo e aprendizado contínuo
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