Nicolas Prattes investe em pequenos gestos e nuances para retratar a personalidade do vilão irônico de A nobreza do amor

Aposta em pequenos gestos, maneirismos e expressões que ajudam a desenhar a personalidade do mau-caráter e construir uma química forte com seus colegas de elenco.

Em cena, o ator erros em pequenos gestos, maneirismos e expressões que ajudam a desenhar a personalidade do mau-caráter na novela das seis. Nicolas Prattes , com seu talento comprovado, vive atualmente um dos seus melhores momentos na TV com o Mirinho de "A nobreza do amor".

Na pele do vilão irônico, mulherengo, cafajeste, mas cheio de nuances, ele parece ter encontrado um personagem que lhe permite explorar um tom mais carismático e até farsesco. Mesmo numa novela recheada de bons intérpretes, Nicolas consegue se destacar como um dos principais nomes da produção. O trio de central de "A nobreza do amor": Tonho (Ronald Sotto), Lúcia/Alika (Duda Santos) e Mirinho (Nicolas Prattes) - Foto: Estevam Avellar/Rede Globo/Divulgação.

Nicolas, de 29 anos, aposta em pequenos gestos, maneirismos e expressões que ajudam a desenhar a personalidade do mau-caráter. O jeito de mexer no bigode, o olhar enviesado, as caras e bocas e até o jeito como conduz sua inseparável bengala funcionam como extensões da personalidade dessa pessoa turbulenta e bon-vivant inconsequente. Mirinho (Nicolas Prattes) e Virgínia (Theresa Fonseca) são prometidos em casamento, em "A nobreza do amor".

Outro mérito do trabalho de Nicolas está na química com seus colegas de elenco, como Fabiana Karla, a Graça, mãe superprotetora do vilão. A personagem acoberta os desvios do filho, e os dois funcionam muito bem juntos em cena. Também merecem destaque as sequências com Virgínia (Theresa Fonseca), jovem de caráter duvidoso, apaixonada por Mirinho e disposta a fazer vista grossa para o canalhice do futuro noivo.

Depois de um desempenho que foi muito prejudicado pela condução irregular de "Mania de você" (2024/25), trama das nove em que viveu o mocinho Rudá, Nicolas agora mostra como um bom personagem pode potencializar um ator talentoso





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