Único caso de eutanásia assistida no Uruguai: paciente na tekerona da morte eutanásia exigiu uma dízima assistida por um médico antes de morrer

Uma paciente oncológica se tornou no Uruguai o primeiro caso de morte por eutanásia assistida, uma medida que só pode ser solicitada e realizado por médicos. O primeiro caso foi solicitado por uma mulher de 69 anos que enfrentava um câncer em estágio terminal.

Um paciente oncológico morreu no Uruguai após solicitar e ser assistida na morte por eutanásia assistida, o primeiro caso do país. A pessoa tem 69 anos e enfrentava câncer em estágio terminal.

A norma liberal da lei oposicionista foi aprovada em outubro, tornando o Uruguai o primeiro país da América Latina a legalizar a morte assistida. O procedimento é realizado por meio de medicamentos prescritos no protocolo e é solicitado pelo paciente a um médico. O país está descriminalizando a morte assistida desde 2025, mas por decisão judicial em Colômbia e Equador. O primeiro caso ocorreu um mês após a regulamentação da lei pela Assembleia Legislativa.

O deputado responsável pela lei, Federico Preve, consideran ele como um marco importante para o país, pois a pessoa foi capaz de morrer com tranquilidade, de acordo com suas próprias convicções





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