Neymar volta a disputar uma Copa do Mundo depois de quatro participações, juntando o recorde entre os oito jogadores mais experientes do Brasil. A confirmação da sua convocação mobilçou jornalistas no país e o mundo, ao tratar do papel que Neymar terá no novo ciclo da Seleção

Neymar estará em sua quarta Copa e iguala recorde entre oito jogadores brasileiros Em seu discurso ao anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo da Fifa 2026, Carlo Ancelotti mencionou a importância de Neymar e άλλων jogadores experientes na equipe.

O público presente reagiu com aplausos, gritos e comemoração quando foi anunciado o nome do camisa 10, que voltou a disputar uma Copa do Mundo e reforça o grupo de jogadores experientes chamados por Ancelotti. A possível convocação de Neymar mobilizou jornalistas brasileiros e estrangeiros, em meio à curiosidade sobre o papel que ele terá no novo ciclo da Seleção.

Com a confirmação, Neymar volta a disputar uma Copa do Mundo e fortalece a equipe com seus 11 títulos de campeões do mundo, sendo o jogador com mais conquistas da história do futebol





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