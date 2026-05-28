Neymar: Teste contra o Egito definirá futuro na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira conta com Neymar para o amistoso contra o Egito como avaliação final antes da Copa. Lesão na panturrilha e estratégia da CBF são analisadas.

A Seleção Brasileira está planejando o retorno de Neymar para o amistoso contra o Egito, em 6 de junho, como um teste definitivo para avaliar se ele terá condições de atuar na Copa do Mundo.

O atacante sofreu uma lesão na panturrilha direita, mas exames recentes indicam que a recuperação pode ocorrer dentro do prazo necessário. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tinha conhecimento da gravidade da lesão antes da convocação oficial, mas decidiu acompanhar de perto a evolução do jogador, que vem realizando apenas atividades físicas leves desde que se machucou.

A decisão final sobre a permanência de Neymar no elenco dependará de seu progresso até a estreia do Brasil no mundial, marcada para 13 de junho contra o Marrocos. A Fifa permite a substituição de atletas lesionados até 24 horas antes do primeiro jogo, desde que haja comprovação médica oficial, o que justifica a abordagem cautelosa da CBF em relação ao caso.

A lesão de Neymar, um edema de grau 2 na panturrilha direita, foi inicialmente avaliada pelo Santos, clube que enviou laudo médico à CBF antes do anúncio da lista de convocados. Apesar do otimismo inicial do clube quanto à recuperação, a entidade máxima do futebol brasileiro manteve-se alerta. Junto com a comissão técnica, liderada pelo técnico Carlo Ancelotti, os profissionais da CBF e do estafe pessoal do jogador monitoram diariamente sua condição.

Na Granja Comary, primeiro local de preparação, Neymar tem se limitado a trabalhos na academia, sem ir a campo, rotina que deve continuar até o jogo contra o Panamá, no domingo. O amistoso contra o Egito, nos Estados Unidos, servirá como uma avaliação em jogo real, mesmo que por poucos minutos, para decidir se ele tem ou não condições de integrar o grupo que buscará o hexacampeonato. Há nuances estratégicas além da questão física.

A possibilidade de corte de Neymar traria alívio à comissão técnica, evitando críticas por insistir em um jogador lesionado. No entanto, predomina a ideia de mantê-lo no grupo, mesmo sem estar 100% fisicamente, visando uma eventual recuperação completa durante a competição, sobretudo para as fases decisivas. Conforme apurado, Ancelotti conversou com o astro e questionou se ele aceitaria integrar o elenco como mais um atleta, sem a pressão de ser o protagonista, ao que Neymar concordou.

Os próprios jogadores pediram pela presença do camisa 10, e a CBF flexibilizou critérios físicos em nome de uma preparação mais personalizada. A renovação de contrato de Ancelotti até 2030 coloca pressão adicional sobre o trabalho do primeiro ano, e a condução do caso Neymar é vista como um teste importante para a gestão atual.

O retornoplanejado para o amistoso de 6 de junho será, portanto, um momento crítico para se definir o destino do maior ídolo nacional nesta Copa do Mundo





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