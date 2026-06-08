Neymar tem boa evolução na lesão, mas não joga contra Marrocos; Brasil espera retorno entre 2º e 3º jogo

Camisa 10 da seleção brasileira apresentou progresso no tratamento da lesão na panturrilha direita, mas não estará disponível para a estreia da Copa do Mundo. A CBF confia na recuperação e não pretende apressar o retorno do jogador.
Neymar , camisa 10 da seleção brasileira , apresentou uma boa evolução no tratamento da lesão de grau dois na panturrilha direita, conforme exames realizados nesta segunda-feira.
No entanto, o jogador ainda não está apto a ser integrado ao grupo no início desta semana, o que torna pessimista sua participação na estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste sábado contra Marrocos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém confiança na recuperação e segue com o atleta em tratamento com o departamento médico, sem pressa para acelerar o processo.
A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti prefere não forçar a transição de Neymar para os treinos com a equipe. O jogador permanece na Granja Comary, onde realiza fisioterapia e treinos físicos específicos desde que se apresentou há quase duas semanas. O prazo interno para que Neymar esteja à disposição é entre o segundo e o terceiro jogo do Brasil na fase de grupos, contra Haiti e Escócia respectivamente.
Os resultados dos exames trouxeram tranquilidade à CBF, descartando a hipótese de um corte até a próxima sexta-feira, prazo final para convocar um substituto. Dessa forma, a seleção aguarda a evolução diária do meia-atacante, mantendo o otimismo de tê-lo disponível ainda na primeira fase da competição
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