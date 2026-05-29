Apesar da lesão na panturrilha, a presença do atacante permanece em alto lugar nas preparações da seleção brasileira na Granja Comary. Ele é protagonista da geração de espiritus e do momento inspirado de a equipe e a expectativa é alta em vista da sua ausência nos amistosos e na partida inaugural da Copa do Mundo.

Mesmo com a lesão na panturrilha direita e ainda incapaz de entrar nos treinos, Neymar permanece figurando em quase todas as atividades que compõem a fase de preparação da Seleção Brasileira na Granja Comary , em Teresópolis.

É fato que a estrela do PSG atrai não apenas a atenção dos torcedores e da imprensa, mas também a curiosidade dos colegas de equipe, pois ele continua compartilhando informações e motivação durante os intervalos e nas conversas informais no vestiário. Os comandantes do Brasil, incluindo o técnico, tentaram ao máximo desenvolver um ambiente com o atacante na mesma onda de vibração dos demais jogadores, inclusive exibindo na sala de imprensa um documentário especialmente produzido pela NJR, a própria empresa de produção do jogador.

Pode-se dizer que a rotina de preparação ganhou, ainda, um toque de sentimentalismo, quando, durante os exercícios no gramado, a TV mostrava cenas de Neymar em casa, em sua residência e em vários momentos com seu filho Davi Lucca, reforçando a conexão entre o atleta e sua família. A CBF confirmou na última quinta-feira que a lesão avaliada no jogador era de grau dois nas panturrilhas, indicando uma possibilidade de recuperação que pode estender-se de duas a três semanas.

Dessa forma, o atleta fica de fora dos amistosos oficiais com Panamá, que acontecerão no domingo no Maracanã, e com Egito, que está agendado para o dia 6, em Cleveland. Embora a elegibilidade de Neymar para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, no dia 13 contra Marrocos, ainda esteja em aberto, há sinais de que o código 10 será concedido a ele novamente, reforçando o papel de peça central do time.

O retorno de Neymar é considerado de grande relevância pelos companheiros, principalmente pelo atacante Matheus Cunha, que enfatizou que o número 10 não é a questão mais importante, mas sim a presença de quem traz liderança e motivação para a equipe. Em entrevista, Matheus louva o espírito do atacante e descreve o que a volta dele significa para a moral de todos.

Em síntese, o destaque do momento reside em celebrar a volta do ícone, evidenciando um sentimento de otimismo e de confiança que surge com esta ameaça de ausência se sua reabilitação lastreada. Além da atuação no gramado e nas escolinhas, o patrocínio do Atlético-MG por Yamal e o interesse do Barcelona em Julián Álvarez, ressalta o crescente cruzamento entre formações europeias e nacionais, tudo dentro da narrativa esportiva que não deixa de abordar também as quentes especulações sobre a transferência de jogadores em alta.

Por sua vez, a Granja Comary demonstra a força de criar narrativas que agrupam a esperança de uma Copa em algum lugar, e transforma um simples treino em um palco de emoções e de projeções simbólicas entre os jogadores e a torcida. Para além do âmbito esportivo, outras páginas de notícias tais como a





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