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Neymar submete-se a novo exame e divide opiniões nas redes; Espanha e Cabo Verde geram polêmica

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Neymar submete-se a novo exame e divide opiniões nas redes; Espanha e Cabo Verde geram polêmica
NeymarSeleção BrasileiraCopa Do Mundo
📆6/15/2026 11:12 PM
📰Lance!
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Atacante Neymar Jr. realiza nova ressonância magnética e resultados positivos dão esperança à Seleção, mas torcedores estão divididos entre otimismo e preocupação. Enquanto isso, reação dos espanhóis à derrota para Cabo Verde e o sucesso viral do goleiro Vozinha dominam as discussões.

O astro Neymar Jr. movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15) ao ser submetido a uma nova ressonância magnética para avaliar a recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha direita, sofrida antes do início da Copa do Mundo.

Apesar da expectativa inicial de que pudesse voltar aos trabalhos no gramado, o camisa 10 permaneceu em acompanhamento médico rigoroso. O exame apresentou resultados positivos e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção Brasileira, o que aumentou a confiança na evolução gradual do atacante. Enquanto parte dos torcedores demonstra preocupação com o tempo sem jogar e a forma física, outros mantêm otimismo, acreditando que ele poderá ser decisivo na reta final da fase de grupos ou no mata-mata.

A notícia dividiu opiniões: alguns brasileiros expressaram pessimismo, duvidando de sua participação, enquanto outros adotaram um discurso de apoio e paciência. Paralelamente, a derrota da Espanha para Cabo Verde gerou reações intensas entre os espanhóis, com críticas como 'Ridículo', e o goleiro cabo-verdiano Vozinha tornou-se viral, ganhando um milhão de seguidores durante a partida. Outro ponto discutido foi o atraso no início de alguns jogos da Copa, levantando questões sobre a organização do evento

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