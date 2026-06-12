Neymar segue em recuperação e treinador destaca equilíbrio da Copa do Mundo

A seleção brasileira está se preparando para a estreia na Copa do Mundo, enquanto Neymar segue em recuperação de uma lesão na panturrilha.
O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ficou fora dos últimos treinamentos da equipe. Neymar está trabalhando muito forte para recuperar o mais rápido possível.
A expectativa é de que Neymar possa voltar ao grupo na próxima semana. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas também a experiência e o exemplo que apresenta ao restante do grupo, afirmou o treinador. Durante a entrevista coletiva, Carlo Ancelotti evitou revelar a formação que iniciará a partida contra Marrocos. O treinador, porém, destacou o equilíbrio da Copa do Mundo e afirmou que não vê uma seleção como favorita absoluta ao título.
Não tem uma equipe claramente favorita nessa Copa do Mundo. Por isso acho que essa vai ser uma Copa do Mundo muito equilibrada, onde muitas equipes têm a possibilidade de competir até o final, disse. Quem também falou com a imprensa foi Vinícius Júnior, um dos principais nomes da seleção brasileira e peça-chave no esquema de Ancelotti.
O atacante destacou que chega ao Mundial vivendo o melhor momento da carreira e acredita que a competição representa uma oportunidade para fazer história com a camisa do Brasil. É o momento mais especial da minha carreira, onde chego no meu nível físico e técnico como eu sempre sonhei. Acredito que não tem lugar melhor. São oito jogos e eu posso mudar essa história pelo nosso país e pelos jogadores.
Vai ser muito importante, não estou nem falando de gols ou assistências, afirmou. A seleção brasileira finaliza os últimos ajustes antes da estreia diante do Marrocos, enquanto aguarda a recuperação de Neymar para reforçar o elenco na sequência da competição. O SBT transmite a estreia da seleção com pré-jogo a partir das 18h30, com narração de Galvão Bueno
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Neymar deve retornar ao Brasil na próxima semana e Ancelotti comenta preparação para Copa do MundoEm coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está em recuperação e deve ser reintegrado ao grupo da Seleção Brasileira já na próxima semana. O treinador destacou a importância técnica e de experiência do atacante para o ambiente da equipe. Ancelotti também falou sobre a abordagem tática do Brasil na Copa do Mundo de 2026, onde a seleção estreia contra o Marrocos, ressaltando a necessidade de equilibrar posse de bola com organização defensiva. O texto traz ainda um histórico dos confrontos entre Brasil e Marrocos, incluindo a vitória brasileira por 3 a 0 na Copa de 1998 e o amistoso de 2023 vencido pelos marroquinos por 2 a 1.
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