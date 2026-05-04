Neymar se envolve em briga com Robinho Jr. em treino do Santos

Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. durante treino no CT Rei Pelé choca o mundo do futebol e gera repercussão na mídia.

A relação outrora cordial entre Neymar e Robinho Jr. , jovem promessa do Santos , sofreu uma reviravolta drástica após um incidente violento durante um treino no Centro de Treinamento Rei Pelé.

O desentendimento, que envolveu relatos de agressões físicas e verbais, gerou grande repercussão e posicionamentos de diversos jornalistas, que expressaram preocupação com o futuro da carreira de Neymar e a forma como o episódio impacta o ambiente no clube. Apenas os jogadores que não participaram da partida contra o Palmeiras, no último sábado, estavam presentes no treinamento quando a discussão escalou.

Segundo relatos, Neymar se exaltou com Robinho Jr., proferindo xingamentos e, em um momento de fúria, desferiu um tapa e uma rasteira no jovem atacante. A situação causou desconforto imediato entre os demais atletas e membros da comissão técnica, especialmente considerando a importância de ambos os jogadores para o Santos.

Robinho Jr., que renovou seu contrato com o clube até 2031, é visto como uma das principais joias da base e vinha sendo incentivado por Neymar, que o acolheu e elogiou publicamente em diversas ocasiões, em virtude da amizade com o pai do atleta. Em 2025, durante sua recuperação de lesão, Neymar chegou a convidar Robinho Jr. para assistir aos jogos do Santos em seu camarote na Vila Belmiro, demonstrando seu apoio e admiração pelo jovem talento.

A repercussão do incidente não se limitou aos bastidores do clube. Jornalistas de diferentes veículos de comunicação manifestaram sua opinião sobre o ocorrido, criticando a atitude de Neymar e lamentando o fim de sua carreira de forma tão controversa. Alguns descreveram a situação como triste e melancólica, ressaltando que o comportamento do astro brasileiro mancha sua imagem e prejudica sua reputação.

A defesa de Robinho Jr. agiu rapidamente, solicitando acesso às imagens do treino para esclarecer os fatos e buscar justiça. O clube atendeu ao pedido e se comprometeu a disponibilizar as imagens em até 48 horas.

Além disso, o estafe do atleta solicitou a abertura de uma sindicância interna para apurar as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, aceitou o pedido e iniciou uma investigação para esclarecer todos os detalhes do incidente. A celeridade na apuração demonstra a preocupação do clube em lidar com a situação de forma transparente e responsável.

Apesar da tensão e do clima de desconforto, o caso foi contido internamente entre os jogadores, evitando que a situação se agrave ainda mais. Neymar e Robinho Jr. foram integrados ao grupo e relacionados para a partida contra o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. A decisão de manter ambos os jogadores na equipe demonstra a tentativa de minimizar o impacto do incidente no desempenho esportivo do Santos.

No entanto, a relação entre os dois atletas certamente será afetada, e o futuro de Neymar no clube pode ser questionado. O episódio serve como um alerta sobre a importância do controle emocional e do respeito mútuo no ambiente esportivo. É fundamental que os jogadores, especialmente aqueles com grande visibilidade, ajam com responsabilidade e profissionalismo, evitando atitudes que possam prejudicar a imagem do clube e a si mesmos.

Acompanhando o caso, é importante lembrar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade





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