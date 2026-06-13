Neymar repete exames na panturrilha e enfrenta incerteza para jogo contra o Haiti

O atacante Neymar enfrenta incerteza para o jogo contra o Haiti na sexta-feira (19), após sofrer uma lesão na panturrilha direita na partida do Santos contra o Coritiba, pelo Brasileirão. A equipe médica da Seleção Brasileira planeja avaliar a lesão por meio de exames de imagem e outros complementares para verificar se houve regresso na lesão após o tratamento intensivo de treinos em academia e fisioterapia.

O atacante Neymar vai repetir exames na panturrilha na próxima semana para avaliar a evolução na lesão da panturrilha direita. A equipe médica da Seleção Brasileira planeja avaliar a lesão por meio de exames de imagem e outros complementares para verificar se houve regresso na lesão após o tratamento intensivo de treinos em academia e fisioterapia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a situação de Neymar, que passou por exames médicos na manhã desta segunda-feira. De acordo com a entidade, o camisa 10 vem apresentando uma boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira. A presença do jogador contra o Marrocos é descartada e existe uma grande incerteza quanto à participação dele na partida contra o Haiti.

O Brasil estreia contra o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Neymar fez um treino na academia neste sábado, fazendo parte do 'Projeto Neymar', que visa a recuperação da lesão na panturrilha direita do jogador com treinos em academia, duas vezes por dia, além do acompanhamento médico e nutricional. A lesão do jogador aconteceu na partida do Santos contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Na próxima quarta-feira (17), o incidente completará um mês.

A CBF não confirma quando o exame será feito em Nova Jersey, cidade onde a Seleção tem utilizado o CT Red Bull como base. Diante da impossibilidade de estrear com o Brasil contra o Marrocos, a lesão de Neymar prestes à completar um mês faz com que o craque se torne dúvida no segundo jogo, contra o Haiti na sexta-feira (19)





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