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Neymar pode ficar afastado por até um mês devido a lesão na panturrilha, mas CBF descarta corte da Copa do Mundo

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Neymar pode ficar afastado por até um mês devido a lesão na panturrilha, mas CBF descarta corte da Copa do Mundo
NeymarSeleção BrasileiraCopa Do Mundo
📆5/28/2026 9:29 PM
📰JornalOGlobo
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A seleção brasileira mantém Neymar no grupo para a Copa do Mundo mesmo com lesão de grau 2 na panturrilha direita. A CBF adota plano conservador de recuperação, mas considera possibilidade de volta já na fase de grupos. Decisão final será tomada após avaliações diárias.

O diagnóstico da lesão na panturrilha direita de Neymar aponta para um cenário que pode ser tanto conservador quanto otimista, dependendo da evolução diária do atleta.

Segundo o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, a lesão é de grau 2 e o tempo estimado de recuperação gira em torno de um mês. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) descarta, por enquanto, o corte do jogador da Copa do Mundo, adotando a estratégia de mantê-lo no grupo para que seja preparado adequadamente para a fase decisiva do torneio, a partir das eliminatórias.

A volta antecipada para os jogos da fase de grupos será considerada com cautela, com foco total na recuperação completa para evitar riscos de agravamento. As avaliações médicas diárias determinarão a real condição de Neymar e sua possível aptidão para atuar.

A delegação brasileira parte nesta sexta-feira para os Estados Unidos, onde realizará a fase final de preparação antes da estreia, e o craque embarcará mesmo sem participar dos treinos no campo inicialmente, realizando apenas tratamento na panturrilha e atividades físicas de força e aeróbicas. O dilema da comissão técnica e da CBF reside no cronograma da Copa.

Pelo plano mais conservador, Neymar só retornaria aos treinos com o grupo por volta de 17 de junho, o que o tornaria unavailable para a estreia contra Marrocos no dia 13 e provavelmente também para o segundo jogo, contra o Haiti em 19. Se o Brasil garantir a classificação antecipada até a terceira rodada, contra a Escócia em 24, o técnico Ancelotti não precisaria arriscar o jogador na fase de grupos.

Por outro lado, há uma avaliação mais otimista, baseada em relatórios do Santos e na experiência de fisioterapeutas que trabalham com Neymar, que acreditam ser possível acelerar a recuperação. Nesse cenário, ele poderia ser testado já no dia 6, contra o Egito, forçando um pouco a barra, algo que já fez outras vezes em seu club.

A CBF, porém, mantém a cautela e, conforme declarou Lasmar, o tratamento levará em conta todas as possibilidades para uma recuperação rápida, mas priorizando a saúde física plena do atleta. A data limite para uma eventual substituição sem perda de vaga é 12 de junho, véspera da estreia; after that, qualquer corte não permite reposição. Apesar disso, a confederação acredita que o corte não será necessário, aguardando as próximas avaliações clínicas para tomar qualquer decisão drástica.

O amistoso de domingo contra o Panamá já está praticamente descartado para Neymar, com chance zero de atuação. Contra o Egito, a possibilidade é remota, mas não impossível. Enquanto isso, o jogador segue em tratamento intensivo, isolado das atividades coletivas no campo durante a concentração em Teresópolis, mas mantendo a rotina de trabalhos específicos. A delegação viaja aos EUA com a expectativa de contar com ele evoluindo gradualmente.

O planejamento da comissão técnica prevê que, se Neymar não estiver 100% até a véspera da estreia, a lista de 55 nomes enviada à Fifa permitirá uma substituição até 12 de junho. O nome de um eventual substituto já está sendo cogitado internamente, mas não será divulgado publicamente para evitar pressão extra. O clima entre os jogadores é de apoio ao companheiro, com todos torcendo pela recuperação rápida e integral.

O Brasil busca o hexacampeonato e a presença de Neymar em plenas condições é vista como fundamental para o sucesso da campanha, mas sem precipitações que possam comprometer o futuro do atleta ou o equilíbrio do grupo

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