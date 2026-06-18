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Neymar não viaja para jogo contra o Haiti e segue recuperação em Nova Jersey

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Neymar não viaja para jogo contra o Haiti e segue recuperação em Nova Jersey
NeymarSeleção BrasileiraCopa Do Mundo
📆6/18/2026 4:03 PM
📰jornalodia
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Neymar não jogará contra o Haiti pela Copa do Mundo; ele permanece em Nova Jersey para recuperação de lesão na panturrilha. Comissão técnica opta por cautela, visando seu retorno contra a Escócia.

Neymar , o principal jogador da seleção brasileira , não estará em campo na partida contra o Haiti nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (18) que o camisa 10 não viajará com a delegação para Filadélfia, onde o jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília). Em vez disso, Neymar permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação de uma lesão na panturrilha direita, que o afastou dos gramados por mais de um mês.

A decisão reflete a cautela da comissão técnica, que prioriza o retorno do atleta em plenas condições físicas para os confrontos decisivos da competição. O departamento médico da CBF e a equipe técnica, liderada pelo treinador, concordaram que a melhor estratégia é não arriscar o jogador em um jogo que, apesar de importante, não é o mais crítico da fase de grupos.

Neymar tem se dedicado intensamente aos treinos regenerativos em um hotel de luxo em Nova Jersey, conhecido por suas instalações de ponta, e no centro de treinamento Columbia Park. A expectativa é de que ele esteja disponível para a partida contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h, em Miami, que encerra a participação brasileira na primeira fase do Mundial.

A torcida brasileira, que já sofreu com lesões do craque em momentos cruciais de Copas passadas, aguarda ansiosamente por sua volta. Enquanto isso, a seleção brasileira se prepara para enfrentar o Haiti sem sua principal estrela. O time, que venceu a estreia, busca manter o ritmo e garantir a classificação para as oitavas de final. Jogadores como Vinícius Júnior e Richarlison devem assumir a responsabilidade ofensiva.

A ausência de Neymar, no entanto, levanta preocupações sobre a dependência tática do time em relação ao seu camisa 10. A comissão técnica enfatiza que o grupo está unido e confiante, mesmo sem o astro. A partida contra o Haiti será um teste para a profundidade do elenco e a capacidade de superação da equipe. A lesão de Neymar ocorreu em um treino antes do início da Copa do Mundo, gerando uma série de especulações sobre sua real condição física.

O jogador já havia passado por um período de recuperação intensiva e estava progredindo bem, mas a comissão técnica optou por não apressar seu retorno. A decisão de mantê-lo em Nova Jersey, em vez de levá-lo para Filadélfia, foi tomada para maximizar sua exposição a equipamentos de fisioterapia e acompanhamento médico especializado. O hotel The Ridge, onde Neymar está hospedado, oferece um ambiente controlado e silencioso, ideal para a recuperação de atletas de alto rendimento.

Enquanto o Brasil se prepara para o jogo contra o Haiti, a torcida expressa uma mistura de apreensão e esperança. Nas redes sociais, muitos fãs discutem a possibilidade de uma 'maldição' envolvendo a estátua de Rocky Balboa, na Filadélfia, que supostamente traria azar para os brasileiros.

No entanto, a comissão técnica desmente qualquer superstição e foca no trabalho. O técnico da seleção afirmou em entrevista que a equipe está pronta para superar qualquer obstáculo e que a ausência de Neymar é apenas mais um desafio a ser enfrentado com determinação. A expectativa é de que, com ou sem Neymar, o Brasil mostre sua força coletiva e avance na competição

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