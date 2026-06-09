Notícias sobre a ausência de Neymar no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, o destaque do meia-atacante do Bayern de Munique com três gols no amistoso da França e o jejum de Mbappé nos preparativos. A França viaja aos EUA e estreia contra o Senegal.

Neymar não participou do treinamento da seleção brasileira e, como resultado, está confirmado como ausente para a partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Enquanto isso, na França, o meia-atacante do Bayern de Munique, em grande fase, marcou três gols na vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em amistoso preparatório. O técnico da Seleção Francesa, Didier Deschamps, elogiou o jogador, destacando sua confiança, capacidade decisiva e alto nível de exibição.

Por outro lado, o atacante Kylian Mbappé, capitão da equipe, permanece em um jejum de gols nos amistosos, tendo desperdiçado seis oportunidades contra a Irlanda do Norte. O treinador declarou não estar preocupado, mencionando que Mbappé afirmou estar guardando seus gols para o torneio nos Estados Unidos. A França viaja aos EUA nesta terça-feira e, como atual vice-campeã mundial, está no Grupo I ao lado de Iraque, Noruega e Senegal.

Sua estreia está marcada para a próxima terça-feira contra o Senegal, em Nova Jersey. Fora do contexto principal, o artigo também inclui frases do dia, notícias sobre lifestyles e cortes de cabelo, além de uma menção aos esforços da China em educação para terras raras, mas o foco central permanece nas preparações das seleções para a Copa do Mundo e nos desempenhos individuais de Neymar, do meia-atacante francês e de Mbappé





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