Neymar estará na Copa do Mundo de 2026

O treinador da Seleção, Carlo Ancelotti, fez o anúncio dos 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial e colocou o atleta do Santos na lista. Será a quarta Copa do Mundo do craque.

Com 128 partidas pela seleção brasileira, Neymar ocupa o posto de maior artilheiro da história da equipe segundo os critérios da FIFA. Desde a estreia, em 2010, o jogador conquistou dois títulos com a camisa verde e amarela: a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Em Copas do Mundo, Neymar disputou três edições: 2014, 2018 e 2022. Ao todo, o jogador acumula 13 partidas, 8 gols e 3 assistências. Suas melhores campanhas ocorreram em 2014 e 2018, onde foi protagonista de jogos decisivos. Com os gols marcados no Catar, Neymar tornou-se o terceiro brasileiro a balançar as redes em três edições diferentes de Copas do Mundo, ao lado de Pelé e Ronaldo





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