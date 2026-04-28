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Neymar emociona fãs na Argentina e reacende paixão pelo futebol na Copa Sul-Americana

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Neymar emociona fãs na Argentina e reacende paixão pelo futebol na Copa Sul-Americana
NeymarSantosCopa Sul-Americana
📆4/28/2026 11:23 PM
📰CNNBrasil
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Neymar, de volta ao Santos, gera comoção ao interagir com fãs emocionados em Buenos Aires e reacende especulações sobre seu futuro na MLS. A partida contra o San Lorenzo marca seu retorno ao cenário internacional.

Neymar , titular do Santos contra o San Lorenzo nesta terça-feira (28), em Buenos Aires, tem gerado uma comoção imensa desde que chegou na Argentina para a partida pela Copa Sul-Americana .

O frenesi já havia começado no hotel que hospeda a delegação santista e, naturalmente, seguiu no estádio Nuevo Gasômetro, onde os fãs puderam acompanhar o jogo em tempo real. O perfil oficial da Copa Sul-Americana publicou um vídeo emocionante que mostra crianças indo às lágrimas ao perceberem que entrariam no campo de jogo ao lado de Neymar.

O momento, que rapidamente viralizou nas redes sociais, demonstra o impacto que o jogador ainda tem sobre seus fãs, mesmo após anos de carreira. A cena é tão tocante que até mesmo os espectadores mais endurecidos confessam ter sentido um nó na garganta. Ao perceber a emoção do menino, Neymar o abraça e troca palavras de conforto com o fã, que segue chorando ao entrar no gramado.

O gesto do jogador reforça sua imagem de ídolo não apenas pelo talento, mas também pela humanidade e empatia. Vale lembrar que esta é a primeira vez que o camisa 10 joga fora do país desde que voltou ao Santos, em janeiro de 2025, já que o clube não disputou competições internacionais naquele ano. A partida contra o San Lorenzo marca, portanto, um retorno simbólico de Neymar ao cenário internacional, reacendendo a paixão dos torcedores pelo craque.

Além da emoção gerada no estádio, a presença de Neymar na Argentina também reacendeu especulações sobre seu futuro. Recentemente, um jornal publicou que o jogador poderia trocar o Santos por um time da MLS, liga norte-americana, em busca de novos desafios. A notícia, no entanto, ainda não foi confirmada pelo clube ou pelo próprio atleta. Enquanto isso, os fãs continuam emocionados com a possibilidade de ver Neymar em ação novamente, especialmente em um palco tão importante quanto a Copa Sul-Americana.

O jogo contra o San Lorenzo é mais do que uma partida; é um momento de celebração do futebol e da paixão que o esporte desperta nas pessoas

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