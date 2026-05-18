Neymar em debate na Seleção Brasileira e finais da Copa do Mundo

Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Bruno Guimarães, Gabriel Sara e Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Neymar Paulista.O assunto 'Neymar na Copa' tem tomado o noticiário nas últimas semanas. Mauro Naves, ex-Globo e atualmente no SBT, opinou sobre a possibilidade do atacante ser convocado. companheiros de transmissão também deram sua opinião sobre o assunto em entrevista exclusiva ao Lance!.

Alisson ; Danilo, Gabriel Magalhães , Marquinhos e Alex Sandro ; Bruno Guimarães , Gabriel Sara e Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Neymar . A discussão ' Neymar na Copa' tem tomado o noticiário nas últimas semanas.

Mauro Naves, ex-Globo e atualmente no SBT, opinou sobre a possibilidade do atacante ser convocado. Com o Neymar, vejo algo parecido. Não acho que ele precise chegar para ser titular absoluto. Mas em um jogo complicado, travado no segundo tempo, colocar um jogador da qualidade técnica dele pode mudar completamente a partida em uma jogada.

Tenho a impressão de que o Ancelotti não pensa em montar o time com Neymar começando, mas sim como alguém capaz de contribuir muito ao longo dos jogos. Companheiro de transmissão de Mauro, Juninho Paulista, ex-Flamengo, São Paulo e outros, também deu sua opinião sobre o assunto, também em entrevista exclusiva ao Siga o Lance!

Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas - Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo.

E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir





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