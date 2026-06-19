Neymar é o primeiro convocado home office do mundo, brinca Lula

Presidente Lula brinca sobre ausência de Neymar na Seleção; craque se recupera de lesão na panturrilha.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizou um momento descontraído nesta sexta-feira (19) ao comentar a ausência de Neymar na Seleção Brasileira . Durante um discurso sobre igualdade de gênero, Lula foi questionado por um garoto sobre quem é o melhor jogador do Brasil.

Após elogiar Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, o presidente ouviu a resposta direta: 'Neymar'. Em tom de brincadeira, Lula então disparou: 'O Neymar nem está jogando. Eu vi uma coisa ontem: o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo'. A declaração arrancou risos dos presentes e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando memes e comentários sobre a situação inusitada do craque.

Neymar sofreu uma lesão na panturrilha direita durante uma partida do Santos contra o Coritiba, no dia 17 de maio, véspera da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, o atacante tem se dedicado à recuperação em Nova Jersey, utilizando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento Columbia Park, onde a Seleção está baseada.

A decisão de mantê-lo afastado dos gramados por cerca de um mês visa otimizar a fase final do processo de reabilitação, evitando riscos de uma recaída. A expectativa é que Neymar seja monitorado diariamente e passe por novas avaliações antes de ser reintegrado aos treinos com o restante do grupo. Enquanto isso, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília), e a equipe busca somar pontos importantes na competição. A ausência de Neymar, no entanto, não diminui a confiança do técnico e dos jogadores, que destacam a força do elenco.

Fora dos amistosos preparatórios e da estreia no torneio, o camisa 10 segue como uma incógnita para o restante da competição, mas a comissão técnica mantém a esperança de contar com ele nas fases decisivas, caso a recuperação prossiga conforme o planejado. A brincadeira de Lula, embora descontraída, reflete a ansiedade da torcida em ver Neymar em campo novamente





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