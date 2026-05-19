Neymar é convocado para a Copa do Mundo 2026 pela Seleção Brasileira

📆5/19/2026 2:16 PM
Vídeo mostra bastidores da convocação de Neymar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, com emocionantes comemorações do atacante e agradecimentos ao Brasil.

Neymar vai ser convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026? O que sabemos sobre Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 terá shows, discurso de presidente e mais de 700 jornalistas , do Santos, publicou nesta terça-feira, 19, um vídeo em suas redes sociais no momento em que o técnico Carlo Ancelotti o convocou para a disputa da Na imagens, registradas pelas câmeras internas da casa do atleta, vídeo mostra bastidores na mansão do craque, em Santos e ele aparece abraçado ao lado de Bruna Biancardi.

O atacante postou a seguinte frase: ‘A minha visão de um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida já tá lá no canal do YouTube E OBRIGADO, BRASIL 🇧🇷! ’,escreveu. Neymar vai ser convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026?

O que sabemos sobre Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 terá shows, discurso de presidente e mais de 700 jornalistas Primeiro, Neymar levantou os dois braços como se estivesse comemorando um gol. Depois, abaixou a cabeça e colocou as suas mãos. Depois, cruzou os braços e ficou de cabeça baixa agradecendo. Nesse momento se percebe que ele não conseguiu segurar a emoção e chorou muito

Neymar na Seleção: quais atacantes foram convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo 2026?Neymar na Seleção: quais atacantes foram convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo 2026?Evento de anúncio dos jogadores aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro
Com Neymar, Ancelotti convoca Seleção para Copa do Mundo 2026; veja lista completaCom Neymar, Ancelotti convoca Seleção para Copa do Mundo 2026; veja lista completaBrasil estreia no Mundial contra Marrocos, no dia 13 de junho
Neymar estará na Copa do Mundo de 2026Neymar estará na Copa do Mundo de 2026O treinador da Seleção, Carlo Ancelotti, fez o anúncio dos 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial e colocou o atleta do Santos na lista. Será a quarta Copa do Mundo do craque.
Neymar volta para a Copa do Mundo de 2026 como titular!Neymar volta para a Copa do Mundo de 2026 como titular!O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos reconhecidos pela FIFA, Neymar, está convocado para a Copa do Mundo de 2026. Após dois anos afastado por lesão, o atacante volta ao grupo e tentará liderar o Brasil em sua quarta participação em Mundiais.
