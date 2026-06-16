Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez e revelam que terão outra menina em vídeo familiar com todos os filhos

O jogador Neymar e sua esposa, Bruna Biancardi, usaram as redes sociais para anunciar que esperam mais um filho. Em um vídeo de revelação do sexo, o casal e seus filhos pintaram o corpo com tinta rosa, confirmando que a criança será uma menina. A celebração contou com a presença de Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas, além das filhas Mavie e Mel. Amanda Kimberlly, mãe de Helena, ficou de fora do momento, reforçando a tensão entre as famílias.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão à espera de mais um filho, revelando o sexo do bebê em um vídeo especial que incluiu toda a família .

O momento contou com a presença dos filhos do casal, Mavie e Mel, além de Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas. A revelação foi feita durante uma celebração em que todos vendaram os olhos e passaram tinta rosa pelo corpo, confirmando que a criança será uma menina. A influenciadora Amanda Kimberlly, mãe de Helena, outra filha de Neymar, não participou do momento em família, o que gerou comentários.

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, foi apontada como responsável por convencer o jogador a não levar Amanda e Helena para a Copa do Mundo, mas ela negou os rumores, classificando-os como invenções. O relacionamento entre Bruna e Amanda始终 foi marcado por desavenças públicas, com trocas de farpas nas redes sociais e desabafos sobre ataques de internautas. A gravidez de Amanda ocorreu durante um período de separação de Neymar e Bruna, após uma traição do jogador durante a gravidez de Mavie.

O casal reatou antes do nascimento de Helena e permanece junto desde então. No vídeo da revelação, Neymar brincou dizendo que vai montar uma banda e que, a partir de agora, será um grupo como as Spice Girls ou K-Pop, completando: 'Ano que vem, dezembro, menino', em referência a uma possível esperança de ter um menino no futuro.

A notícia também relembra que Bruna mostrou nos stories o encontro de Neymar com os filhos antes do jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo, destacando a união familiar. As opiniões nos comentários são de responsabilidade dos autores, e o site alerta para denúncias em caso de violação dos termos de uso.

Outras notícias aparecem no rodapé, como a morte de uma mulher após queda em salto em SP, decisão da Justiça da Itália sobre absolvição de Zambelli, e declarações do sósia de Neymar sobre a Seleção





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