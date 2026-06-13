Neymar deve ficar de fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo; Raphinha e escalação definida

Affen Marrocos, Brasil terá Neymar no banco; técnico Ancelotti fala sobre recuperação do astro e revela time titular. Confira as notícias que marcaram o mundo do esporte e entretenimento.
A seleção brasileira de futebol tem sua primeira partida na Copa do Mundo da FIFA neste sábado, dia 13, contra a equipe do Marrocos , em Nova Jersey.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou em entrevista coletiva na véspera da estreia que o astro Neymar está se recuperando de uma lesão e próxima de retornar aos treinos com o grupo, mas não deve estar apto a enfrentar os marroquinos. A expectativa da comissão técnica é que ele esteja disponível já na próxima semana.
Com isso, o atacante deve acabar com uma sequência impressionante: esta será a primeira vez desde 1994 que o Brasil inicia uma Copa do Mundo sem Neymar entre os titulares, quebrando uma série de nove participações consecutivas do jogador como peça fundamental no primeiro jogo. Ancelotti ressaltou que a convocação de Neymar se deve à crença de que ele pode ser útil, citando sua regularidade e as boas atuações recentes.
A escalação prevista para o embate contra o Marrocos inclui mudanças em relação ao time titular habitual: Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; e Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Raphinha no ataque. Raphinha, aliás, retorna ao Mundial após uma trajetória de superação, já que relembra ter sido rejeitado por clubes no início da carreira por ser considerado 'magro demais e baixo'.
Em uma recente entrevista, celebrou a oportunidade: 'Anos trabalhando duro'. O jogo, que tem início previsto para as 19h no horário de Brasília, será transmitido pela TV Globo. O Brasil busca manter sua excelente marca em estreias: não é derrotado em um primeiro jogo de Copa desde 1934, quando perdeu por 3 a 1 para a Espanha, acumulando agora 18 partidas sem derrotas na abertura.
Para o Marrocos, a partida é uma chance de repetir o sucesso da Copa passada, quando surpreendeu o mundo ao alcançar as semifinais. Seu principal astro, o lateral Achraf Hakimi, tem sido alvo de atenções extra-campo, como rumores de um affair com uma brasileira e um divórcio conturbado com a atriz com quem foi casado.
A Ausência de Neymar também chama a atenção pela quebra de um tabu pessoal, já que ele sempre foi o principal articulador da seleção nas estreias desde sua primeira convocação. Enquanto isso, o mundo do entretenimento brasileiro reagiu à notícia com mensagens de apoio ao jogador nas redes sociais. Após Neymar postar uma foto em que aparece olhando para o céu, celebridades como a cantora Lexa ('Vamos!
'), o influencer Toguro ('Bora, Brasil') e a influenciadora Nat Guareschi ('Você merece') deixaram comentários carinhosos. A esposa do jogador, Bruna Biancardi, também esteve nos holofotes, envolvida em rumores de uma possível nova gravidez e em uma 'queda de braço' que teria vencido, além de não ter viajado para a Copa no Catar. Em outro assunto, o lateral-esquerdo brasileiro Lucas Mendes, naturalizado para defender a seleção do Catar, teve uma trajetória longa: levou dez anos para finalizar o processo.
Sua família elogiou o país do Oriente Médio, tratando-o como 'nossa segunda casa'. Também no Qatar, a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly não deve comparecer ao evento. Ainda se divulgou a notícia sobre o investimento de R$ 83,3 milhões para a expansão de um espaço cultural no Brasil, que incluirá parque aquático, área gastronômica e projeto arquitetônico assinado por Francis Kéré.
Em um tema completamente diferente, mas que ganhou destaque, um médico foi condenado nos Estados Unidos por abusar sexualmente de pacientes anestesiadas. Sam Sannoufi, em sua defesa, chegou a alegar que as vítimas ficaram satisfeitas com os resultados estéticos dos procedimentos a que foram submetidas
Neymar Brasil Copa Do Mundo Marrocos Ancelotti Raphinha Lesão Seleção Brasileira Estreia Achraf Hakimi
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.
Read more »
Neymar deve retornar ao Brasil na próxima semana e Ancelotti comenta preparação para Copa do MundoEm coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está em recuperação e deve ser reintegrado ao grupo da Seleção Brasileira já na próxima semana. O treinador destacou a importância técnica e de experiência do atacante para o ambiente da equipe. Ancelotti também falou sobre a abordagem tática do Brasil na Copa do Mundo de 2026, onde a seleção estreia contra o Marrocos, ressaltando a necessidade de equilibrar posse de bola com organização defensiva. O texto traz ainda um histórico dos confrontos entre Brasil e Marrocos, incluindo a vitória brasileira por 3 a 0 na Copa de 1998 e o amistoso de 2023 vencido pelos marroquinos por 2 a 1.
Read more »
Neymar: da promessa santista ao líder do Brasil em mais uma Copa do MundoMaior artilheiro da história da Seleção busca encerrar sua trajetória em Mundiais com um título inédito
Read more »
Neymar fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo; prazo de substituições encerradoNeymar não foi relacionado para a partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos devido a lesão na panturrilha direita. O prazo para substituições entre jogadores de linha foi encerrado 24 horas antes do jogo, e o atacante não poderá ser substituído, mesmo sem condições de atuar. A comissão técnica espera que ele volte a ficar à disposição para o próximo jogo, contra o Haiti. O técnico Carlo Ancelotti destacou o trabalho de recuperação de Neymar e sua importância para o grupo.
Read more »