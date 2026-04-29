Neymar conquista a Argentina: carinho de adversários e imprensa marcam passagem do craque

Neymar foi o destaque na Argentina após o empate entre Santos e San Lorenzo, recebendo elogios de adversários e da imprensa local. O atacante presenteou um jogador rival com suas chuteiras e foi celebrado por torcedores e jornalistas, que o consideram um ícone do futebol.

Neymar foi o centro das atenções na Argentina , mesmo após um empate de 1 a 1 entre Santos e San Lorenzo , válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana .

O jogo, disputado no El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, ficou em segundo plano diante do carinho e admiração que o atacante brasileiro recebeu tanto dos adversários quanto da imprensa local. Logo após o apito final, Neymar foi cercado por jogadores do San Lorenzo, que o abraçaram e demonstraram respeito e afeto.

Em um gesto de reciprocidade, o camisa 10 presenteou Fabricio Lopez com as chuteiras que usou durante a partida, um momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Além do campo, a passagem de Neymar pela Argentina foi marcada por um clima de celebração. A imprensa argentina, tradicionalmente crítica com jogadores estrangeiros, dedicou elogios ao brasileiro.

Um dos jornais locais escreveu: 'Você sempre será bem-vindo na Argentina, Ney', destacando a conexão especial que o atacante tem com o país vizinho. Esse sentimento já vinha sendo cultivado desde o sorteio dos grupos da Sul-Americana, quando torcedores do San Lorenzo começaram a se preparar para a visita do Santos.

No hotel onde a equipe brasileira estava concentrada, Neymar ainda teve um encontro surpreendente com um pequeno torcedor argentino que leva seu nome em homenagem, momento que foi compartilhado nas redes sociais pelo clube. O carinho de Neymar pela Argentina não é novidade. O atacante já demonstrou em várias ocasiões seu apreço pelo país, inclusive durante sua passagem pelo Barcelona, quando formou uma forte amizade com Lionel Messi.

A relação entre os dois craques sempre foi alvo de especulações, mas a admiração mútua é inegável. Enquanto isso, no Brasil, o Santos enfrenta desafios internos, como a necessidade de melhorar seu desempenho na competição. O técnico Cuca admitiu que Neymar não esteve em seu melhor nível contra o Coritiba e que o atacante será poupado no próximo jogo contra o Bahia devido à 'carga emocional' acumulada.

Enquanto isso, o PSG, clube pelo qual Neymar já atuou, vive momentos de euforia após uma vitória histórica sobre o Bayern de Munique nas semifinais da Champions League, com jornais europeus exaltando o desempenho da equipe francesa





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