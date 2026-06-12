Com o prazo da FIFA para alterações nas listas encerrado, Neymar está garantido no grupo do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, mas lesionado na panturrilha, o atacante não deve jogar a primeira partida. A comissão técnica administra a recuperação para que ele esteja disponível a partir do segundo jogo, contra o Haiti.

Com o prazo da FIFA para alterações nas listas de jogadores das Copas do Mundo encerrado, Neymar está oficialmente garantido entre os convocados do Brasil para o Mundial de 2026, mas sua situação física segue como ponto de atenção.

O atacante, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita durante partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro, não deveConditions físicas para a estreia deste sábado contra o Marrocos, no MetLife Stadium. A comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, agora foca na transição do jogador para os treinamentos com bola, com expectativa de que ele esteja apto a integrar o grupo a partir da próxima semana, a tempo de ser avaliado para o segundo jogo, contra o Haiti, em 19 de junho.

O regulamento da competição permite substitutions apenas até 24 horas antes da primeira partida de cada seleção, e como o Brasil joga no dia 13, qualquer mudança agora exigiria um nome da pré-lista de 55 jogadores entregue em maio - o que não ocorre desde a Copa de 2006, quando Edmílson foi cortado por lesão no joelho. O diagnóstico inicial, que apontava apenas um edema, foi revisado após exames na Granja Comary, e o médico da delegação, Rodrigo Lasmar, confirmou a gravidade maior da lesão.

Neymar passou os primeiros dez dias do período de preparação restrito a atividades na academia, sem contato com a bola, e agora busca recuperar não apenas a cura muscular, mas também o condicionamento físico ideal. Apesar da evolução constatada em novos exames nesta semana, o cronograma mais conservador da comissão prevê seu retorno aos treinos coletivos próximo ao dia 17, o que o descarta para a estreia mas o mantém em晋江 para os jogos seguintes da fase de grupos contra Haiti e Escócia.

A equipe brasileira, que também terá atenção total à recovering de seu principal jogador, busca evitar riscos desnecessários e prioriza a integridade física do atleta para que ele retorne em plenas condições. A partida de abertura do Brasil no Grupo C terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports e CazéTV, e movimenta a torcida em Various locais do país, com eventos programados em bares, praias e arenas, incluindo shows de Anitta e João Gomes.

Enquanto isso, o mercado de figurinhas da Copa também lança pacotes especiais com atletas que ficaram de fora da edição original, como o próprio Neymar, em uma coleção de 120 novos cromos sem risco de repetição, vendida por R$ 119,90 na pré-venda





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