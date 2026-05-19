Neymar confirma presença em Copa do Mundo, lança propagandas de marcas como RedBull e Puma

Neymar causou grande expectativa em sua participação na Copa do Mundo, pois será sua quarta participação e sua última na posição de atacante. Após as confirmações, lançou várias propagandas em suas redes sociais, incluindo marcas como RedBull, Mercado Livre, Puma, Canção e bet Blaze.

O jogador Neymar confirmou sua participação na Copa do Mundo em sua quinta participação. Após as confirmações, lançou várias propagandas em suas redes sociais, incluindo marcas como RedBull, Mercado Livre, Puma, Canção e bet Blaze.

Carlo Ancelotti, seu técnico, declarou que Neymar passou por avaliação semelhante aos outros convocados e terá o mesmo papel na Copa do Mundo. Se for merecedor, Neymar vai jogar, mas o gramado é quem irá decidir sua titularidade. O técnico enfatizou que o importante não é confiar em um jogador, mas em ganhar a Copa do Mundo como equipe.





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