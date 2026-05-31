Neymar assume camisa 10 e atacante do futebol inglês é favorito no ataque da Seleção

Com Neymar confirmado como camisa 10, a Seleção Brasileira se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Atacante em alta no futebol inglês desponta como favorito para liderar o ataque sob o comando de Carlo Ancelotti.

Atacante chega ao Mundial em alta no futebol inglês e desponta como favorito para liderar o ataque da seleção de Carlo Ancelotti novamente com a camisa 10 da Seleção Brasileira .

O jogador, que não era convocado há dois anos e meio, vive um dos melhores momentos da carreira no clube inglês, onde marcou dez gols e deu duas assistências em sua temporada de estreia. Sua volta à seleção representa uma oportunidade de redenção e reafirmação, especialmente sob o comando de Ancelotti, que tem demonstrado confiança em seu futebol. A camisa 10 da Seleção Brasileira carrega um peso histórico imenso.

Tradicionalmente associada aos centroavantes, a numeração já foi usada por alguns dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro. Ao todo, jogadores que vestiram a 10 marcaram 15 gols em Copas do Mundo, sendo decisivos na conquista do pentacampeonato em 2002, quando o camisa 10 terminou como artilheiro do torneio com oito gols. Agora, Neymar é confirmado como o novo dono da camisa, assumindo a responsabilidade de liderar o ataque brasileiro em busca do hexa.

A CBF anunciou oficialmente a numeração, com Neymar, Matheus Cunha e Vinicius Júnior entre os destaques. A Seleção Brasileira se prepara intensamente para a estreia na Copa do Mundo de 2026. A 11 dias do início do Mundial, a maioria das seleções já divulgou os 26 convocados, e o prazo final para envio das listas à Fifa termina em 1º de junho.

Enquanto isso, a seleção japonesa faz neste domingo o último teste antes da estreia, em partida disputada em Tóquio. O Brasil, por sua vez, busca ajustar tática e físico para chegar em boa forma. A expectativa é que o atacante em alta no futebol inglês seja uma das principais referências ofensivas, repetindo o brilho de atletas como o camisa 10 de 1986, que já havia se destacado em Mundiais anteriores.

Com Ancelotti no comando, a torcida espera ver um futebol ofensivo e envolvente, capaz de superar os desafios do torneio. A camisa 10, agora nas costas de Neymar, carrega a esperança de um país inteiro, que sonha com mais um título mundial. O craque, que já foi protagonista em outras ocasiões, terá a chance de escrever seu nome na história ao lado dos grandes ídolos que vestiram o número mais cobiçado do futebol brasileiro.

A pressão é grande, mas o talento e a experiência de Neymar podem fazer a diferença. Além disso, o atacante recém-convocado trará entusiasmo e versatilidade ao ataque, formando uma dupla promissora com Vini Jr. e Matheus Cunha. A preparação inclui amistosos e treinos fechados, com foco em fortalecer a defesa e melhorar a finalização. O Brasil busca o hexacampeonato com uma equipe jovem e talentosa, mas que precisa de liderança dentro e fora de campo.

Neymar, como camisa 10, terá esse papel. Resta saber se ele conseguirá corresponder às expectativas e conduzir a Seleção ao topo do mundo mais uma vez





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