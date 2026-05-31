Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Neymar assume camisa 10 e atacante do futebol inglês é favorito no ataque da Seleção

Esportes News

Neymar assume camisa 10 e atacante do futebol inglês é favorito no ataque da Seleção
Copa Do MundoSeleção BrasileiraNeymar
📆5/31/2026 7:16 AM
📰exame
136 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 63%

Com Neymar confirmado como camisa 10, a Seleção Brasileira se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Atacante em alta no futebol inglês desponta como favorito para liderar o ataque sob o comando de Carlo Ancelotti.

Atacante chega ao Mundial em alta no futebol inglês e desponta como favorito para liderar o ataque da seleção de Carlo Ancelotti novamente com a camisa 10 da Seleção Brasileira .

O jogador, que não era convocado há dois anos e meio, vive um dos melhores momentos da carreira no clube inglês, onde marcou dez gols e deu duas assistências em sua temporada de estreia. Sua volta à seleção representa uma oportunidade de redenção e reafirmação, especialmente sob o comando de Ancelotti, que tem demonstrado confiança em seu futebol. A camisa 10 da Seleção Brasileira carrega um peso histórico imenso.

Tradicionalmente associada aos centroavantes, a numeração já foi usada por alguns dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro. Ao todo, jogadores que vestiram a 10 marcaram 15 gols em Copas do Mundo, sendo decisivos na conquista do pentacampeonato em 2002, quando o camisa 10 terminou como artilheiro do torneio com oito gols. Agora, Neymar é confirmado como o novo dono da camisa, assumindo a responsabilidade de liderar o ataque brasileiro em busca do hexa.

A CBF anunciou oficialmente a numeração, com Neymar, Matheus Cunha e Vinicius Júnior entre os destaques. A Seleção Brasileira se prepara intensamente para a estreia na Copa do Mundo de 2026. A 11 dias do início do Mundial, a maioria das seleções já divulgou os 26 convocados, e o prazo final para envio das listas à Fifa termina em 1º de junho.

Enquanto isso, a seleção japonesa faz neste domingo o último teste antes da estreia, em partida disputada em Tóquio. O Brasil, por sua vez, busca ajustar tática e físico para chegar em boa forma. A expectativa é que o atacante em alta no futebol inglês seja uma das principais referências ofensivas, repetindo o brilho de atletas como o camisa 10 de 1986, que já havia se destacado em Mundiais anteriores.

Com Ancelotti no comando, a torcida espera ver um futebol ofensivo e envolvente, capaz de superar os desafios do torneio. A camisa 10, agora nas costas de Neymar, carrega a esperança de um país inteiro, que sonha com mais um título mundial. O craque, que já foi protagonista em outras ocasiões, terá a chance de escrever seu nome na história ao lado dos grandes ídolos que vestiram o número mais cobiçado do futebol brasileiro.

A pressão é grande, mas o talento e a experiência de Neymar podem fazer a diferença. Além disso, o atacante recém-convocado trará entusiasmo e versatilidade ao ataque, formando uma dupla promissora com Vini Jr. e Matheus Cunha. A preparação inclui amistosos e treinos fechados, com foco em fortalecer a defesa e melhorar a finalização. O Brasil busca o hexacampeonato com uma equipe jovem e talentosa, mas que precisa de liderança dentro e fora de campo.

Neymar, como camisa 10, terá esse papel. Resta saber se ele conseguirá corresponder às expectativas e conduzir a Seleção ao topo do mundo mais uma vez

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

exame /  🏆 18. in BR

Copa Do Mundo Seleção Brasileira Neymar Camisa 10 Futebol Inglês

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rayan revela ‘tremidinha’ ao conhecer Neymar em apresentação da Seleção BrasileiraRayan revela ‘tremidinha’ ao conhecer Neymar em apresentação da Seleção BrasileiraAtacante disputa a Copa do Mundo pela primeira vez aos 19 anos
Read more »

Ambiente da seleção brasileira não muda após lesão de Neymar ser confirmada; saiba mais bastidoresAmbiente da seleção brasileira não muda após lesão de Neymar ser confirmada; saiba mais bastidoresSensação geral no CT em Teresópolis é que o diagnóstico era conhecido, e está sendo digerido algo que já se esperava
Read more »

Técnico da Seleção Brasileira confia em ter Neymar à disposição o quanto antesTécnico da Seleção Brasileira confia em ter Neymar à disposição o quanto antesO técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, falou sobre a situação do atacante Neymar e mostrou confiança em ter o jogador à disposição o quanto antes.
Read more »

CBF confirma Neymar como camisa 10 da seleção brasileira; veja quem ficou com a 9CBF confirma Neymar como camisa 10 da seleção brasileira; veja quem ficou com a 9CBF confirma a numeração oficial do Brasil para o Mundial, com Neymar, Matheus Cunha e Vinicius Júnior entre os destaques
Read more »



Render Time: 2026-05-31 10:16:23