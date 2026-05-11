News Text: Bruno Fuchs's Goal Annulated, Debate on Rule Change

The news text discusses the controversial decision of the referee to annul Bruno Fuchs's goal in the last minute of the match, which ended in a 1-1 draw. The text also mentions the rule change regarding the validity of goals scored from accidental touches of the ball by a teammate.

se enfrentaram no último domingo (10) e o gol anulado de Bruno Fuchs nos acréscimos da partida foi um dos principais assuntos da rodada. O lance que daria a vitória para o time de Abel Ferreira foi motivo de grande debate.

Durante o Fechamento Sportv, PC de Oliveira analisou a decisão da arbitragem e explicou a regra. Com relação ao lance de hoje, a gente precisa analisar sob dois pontos de vista: o primeiro é o que diz a regra do jogo, e o segundo é a maneira como os árbitros são instruídos.

Até 2021, quando saía um gol imediatamente após um toque de mão, ele tinha que ser anulado em todas as circunstâncias: quando o próprio jogador fazia o gol ou até mesmo quando o companheiro dele fazia o gol, como foi esse lance de hoje, até 2021 tinha que ser anulado. Em 2021, o Bayern de Munique ganhou do Tigres com um gol em que a bola bateu no braço do Lewandowski, sobrou e o Bayern de Munique fez o gol.

Naquela ocasião era um gol irregular, o árbitro deu e, depois dessa final do mundial, a FIFA se reuniu com a IFAB e disse assim: 'Olha, vamos mudar a regra. A gente só vai anular quando o próprio jogador fizer o gol. Quando for o companheiro dele, o gol vai ser legal, ok?

' E, a partir daquele momento, os árbitros começaram a ter bastante precisão na análise desse tipo de lance. Você só anula um lance como esse se a bola bater ali de uma maneira acidental, está numa ação de disputa, sobra e o Flaco faz o gol. Quando ela sobra para um companheiro, o que diz a regra? Tem que ser dado o gol.

Isso é o que diz o texto da regra do jogo. O zagueiro Bruno Fuchs comentou sobre a decisão da arbitragem em seu lance. Com o tento cancelado, os times empataram por 1 a 1 em Belém-PA. O lance do gol aconteceu aos 49 minutos, quando o camisa 3 do Palmeiras foi às redes, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada.

Bruno Fuchs também falou sobre o jogo adiado em 1h38 em razão das fortes chuvas em Belém e lamentou o Palmeiras ter conquistado apenas um ponto nesta rodada contra o vice-lanterna. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáve





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