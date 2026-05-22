News Text about ongoing negotiations in the prosecution of UBS ex-employee Sergio Vorcaro and the differences in criteria between the Police Force and the PGR / Prosecutors Association

The news text informs about ongoing negotiations in the prosecution of UBS ex-employee Sergio Vorcaro. It mentions the differences in criteria between the Police Force and the Procuradores Association. It also mentions that, despite rejection by the PF, the negotiations are still being conducted in the PGR.

NEWS TEXT Jornalista, poetisa, mulher nordestina, radicada em Brasília com passagem por SP. Curiosa. Bicho de TV. Informa sobre os bastidores do poderSob reserva, procuradores afirmam que devem adotar critérios ainda mais rígidos para avançar nas negociações que, apesar de rejeitadas pela PF, seguem em curso na Procuradoria.

Procuradores costumam dizer que, como regra, são ainda mais exigentes que a Polícia Federal em se tratar de delações e que não haverá avanço se Vorcaro não apresentar “algo muito consistente”. Na PF, investigadores entenderam que o ex-banqueiro não trouxe informações inéditas ou relevantes em relação ao material já reunido nas operações.

Com a negativa da PF, as negociações continuam em andamento na PGR, que tem autonomia constitucional para conduzir acordos de colaboração premiada independentemente da posição da polícia. auxiliares avaliam que, neste momento, a discussão ainda está concentrada na qualidade do material apresentado e não no eventual impacto político das revelações





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