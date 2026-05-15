News Summary Operação da Polícia Federal suspende ex-governador do RJ Dono da Refit, Ricardo Magro incluído em lista da Interpol em operação da PF

A ação policial da Polícia Federal, apontada como a maior operação do mundo no estado do Rio de Janeiro, atingiu Carlos Castro, ex-governador do RJ, denunciado por abuso de poder político e econômico, no TSE. A investigação envolve a descoberta de distúrbios contábeis em duas universidades e a Fundação Ceperj, além dos pedidos irregularmente feitos pelo ex-governador para a contratação de cabos eleitorais. Destaques também para a inclusão de Ricardo Magro no sistema de compartilhamento de informações da Interpol em respeito a possíveis abatimentos e apropriações de recursos provenientes do conglomerado do ramo de combustíveis Grupo Refit. [Mais detalhes na fonte. Suporte a outro tópico: A Honda lança um motor V3, apresentados como o primeiro motor V de três cilindros na história, possui um compressor elétrico e é refrigerado a água.

Dono da Refit, Ricardo Magro é incluído em lista da Interpol em operação da PF Claudio Castro renunciou ao governo antes de ser condenado pelo TSE por abuso de poder político e econômico Operação da Polícia Federal desta sexta-feira, 15, visa investiga a atuação do Grupo Refit , suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.

Ao todo, a PF cumpre 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal





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