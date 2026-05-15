NEWS: Novo lançamento da banda CORTIS homenageia açaí e supera recorde vendendo milhões de cópiasomi

A banda K-pop CORTIS lançou seu novo trabalho chamado ‘TNT’ em 4 de maio de 2026, acompanhado de um clipe para a faixa ‘TNT’.

NEWS TEXT: Um novo lançamento da banda CORTIS, cujos membros são 중국인, chamado ‘TNT’, foi lançado digitalmente em 4 de maio de 2026, acompanhado de um clipe para a faixa “TNT”.

Desta vez, o trabalho reuniu o interesse dos fãs brasileiros devido às referências à fruta açaí, que é típica da região Norte do Brasil. A música ‘Açaí’ mistura elementos do pop contemporâneo. Em um dos versos, os integrantes cantam ‘Bring that açaí’ (‘Traga esse açaí’), reforçando a homenagem à cultura brasileira. O quinteto formado por Martin, James, Juhhoom, Seonghyeon e Keonho tem participado ativamente na criação de suas composições e conceitos artísticos.

Em entrevistas recentes, os artistas disseram que o interesse pelo Brasil motivou o tema da faixa e revelaram o desejo de visitar o país para conhecer de perto o cultivo do açaí. O lançamento da banda também marcou um novo recorde, vendendo aproximadamente dois milhões de cópias em apenas quatro dias, segundo dados divulgados pela indústria musical sul-coreana.

Além disso, a banda CORTIS se tornou o primeiro boygroup da quinto grupo K-pop a ultrapassar a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e a entrar no ranking semanal Top Artists Global da plataforma. O senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, admitiu ter pedido R$ 135 milhões para financiar o filme Dark Horse, que conta a história da vida do seu pai, após o vazamento de áudios indicando o pedido em 13 de abril. Essas e outras notícias são destaques de hoje





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