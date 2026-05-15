Head Topics

NEWS: Novo lançamento da banda CORTIS homenageia açaí e supera recorde vendendo milhões de cópiasomi

ARTE News

NEWS: Novo lançamento da banda CORTIS homenageia açaí e supera recorde vendendo milhões de cópiasomi
CULTURA E ESPORTESBanda K-PopLançamento
📆5/15/2026 11:27 PM
📰VEJA
68 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 92%

A banda K-pop CORTIS lançou seu novo trabalho chamado ‘TNT’ em 4 de maio de 2026, acompanhado de um clipe para a faixa ‘TNT’.

NEWS TEXT: Um novo lançamento da banda CORTIS, cujos membros são 중국인, chamado ‘TNT’, foi lançado digitalmente em 4 de maio de 2026, acompanhado de um clipe para a faixa “TNT”.

Desta vez, o trabalho reuniu o interesse dos fãs brasileiros devido às referências à fruta açaí, que é típica da região Norte do Brasil. A música ‘Açaí’ mistura elementos do pop contemporâneo. Em um dos versos, os integrantes cantam ‘Bring that açaí’ (‘Traga esse açaí’), reforçando a homenagem à cultura brasileira. O quinteto formado por Martin, James, Juhhoom, Seonghyeon e Keonho tem participado ativamente na criação de suas composições e conceitos artísticos.

Em entrevistas recentes, os artistas disseram que o interesse pelo Brasil motivou o tema da faixa e revelaram o desejo de visitar o país para conhecer de perto o cultivo do açaí. O lançamento da banda também marcou um novo recorde, vendendo aproximadamente dois milhões de cópias em apenas quatro dias, segundo dados divulgados pela indústria musical sul-coreana.

Além disso, a banda CORTIS se tornou o primeiro boygroup da quinto grupo K-pop a ultrapassar a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e a entrar no ranking semanal Top Artists Global da plataforma. O senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, admitiu ter pedido R$ 135 milhões para financiar o filme Dark Horse, que conta a história da vida do seu pai, após o vazamento de áudios indicando o pedido em 13 de abril. Essas e outras notícias são destaques de hoje

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

CULTURA E ESPORTES Banda K-Pop Lançamento Homenagem Açaí Recorde Vender Senador Flávio Bolsonaro

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tia Milena surge com novo visual e reencontra Marciele em premiação no RioTia Milena surge com novo visual e reencontra Marciele em premiação no RioRecreadora infantil roubou a cena ao chegar ao evento na noite desta quarta-feira
Read more »

Criminosos aproveitam Novo Desenrola Brasil para aplicar golpes em consumidoresCriminosos aproveitam Novo Desenrola Brasil para aplicar golpes em consumidoresEmpresa de cibersegurança identifica site falso semelhante a portal oficial do governo federal. Objetivo é enganar vítimas
Read more »

Ferrari HC25: italiana lança novo One-Off após vitória no Red Dot AwardsFerrari HC25: italiana lança novo One-Off após vitória no Red Dot AwardsCom o ultra exclusivo, a montadora resgata a arquitetura dos V8 central sem assistência híbrida até então abandonada
Read more »

Ministério da Fazenda lança calculadora para simular renegociação de dívidas no Novo Desenrola BrasilMinistério da Fazenda lança calculadora para simular renegociação de dívidas no Novo Desenrola BrasilFerramenta permite calcular condições de renegociação e simular uso do FGTS antes de procurar um banco
Read more »



Render Time: 2026-05-16 02:27:34