News headlines

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Pelo menos quatro turistas norte-americanos foram assaltados, na madrugada desta terça-feira, quando passavam pela subida do Elevado Paulo de Frontin, no Rio. Uma das vítimas foi agredida e teve que ser atendida no Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul da cidade.

Pilot morto é homenageado por outras polícias; velório terá cortejo até o Caju A Polícia Militar informou que equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas pelo motorista do veículo que transportava os estrangeiros. Foi ele quem informou aos agentes sobre a abordagem criminosa na Perimetral. Ainda de acordo com a PM, as vítimas foram levadas para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), onde o caso foi registrado.

CNJ identifica quase 700 'penduricalhos' retroativos a serem pagos a procuradores e magistrados Marca Fuhrman, porém, foi desacreditado no polêmico julgamento de 1995 por causa de uma gravação em que usa termo racista; ele acabou sendo o único condenado no caso. Fluminense x Bolívar: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores Policial chegou a perder cerca de 40% do crânio, passou por diversas neurocirurgias, longos períodos de internação no CTI e uma sequência de tratamentos de reabilitação.

Homem fica perdido em mata por sete dias, após discutir com a esposa, e toca saxofone para guiar equipe de resgate Australiano, de 50 anos, foi para as montanhas só com o instrumento após uma discussão matrimonial e ficou perdido; ele bebeu água da chuva e se abrigou em caverna antes do resgate. Rafael Rolim identificou cerca R$ 1 bilhão contratados sem licitação e realiza auditoria para analisar aplicações da empresa no mercado financeiro.

Petrópolis libera vacina contra a gripe para toda a população. O calendário do Ministério da Saúde foi antecipado e oferece o imunizante para todos os públicos a partir desta terça-feira (19) Oportunidades são reunidas por bancos de vagas da prefeitura, do governo do Estado do Rio, do CIEE e da Fundação Mude





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O que é o ciclo de lavagem e como escolher o programa certo para preservar a limpeza e a vida útil das suas roupasDeveria ter pelo menos 2500 caracteres e no mínimo três parágrafos.

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News Text RewriteAto editado em 2010 impede a mesma indicação de uma autoridade rejeitada no corrente ano. Após ter a indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) derrubada no fim de abril, Messias foi avisado pelo presidente Lula (PT) que impede barreiras a uma nova indicação neste ano. A avaliação de aliados de Messias é que, se de fato Lula decidir encaminhar uma nova indicação de Messias ainda neste ano, o presidente deve antes fazer uma costura política a fim de pacificar a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Caberia ao próprio Alcolumbre eventualmente revisar o ato do Senado que impõe as barreiras, além de abrir caminho político para evitar uma nova rejeição de Messias para o Supremo.

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Lorena Maria is victim of a scam after Cannes hotel reservation - News ArticleEx-wife of MC Daniel claims to have been scammed during her Cannes hotel booking. She faced internet issues and Wi-Fi problems at her accommodation while attending the 79th Festival de Cannes. Lorena Maria shares details on her Instagram Stories and promises to explain the incident.

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