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New York Times elege os 30 melhores compositores americanos vivos; lista gera polêmica

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New York Times elege os 30 melhores compositores americanos vivos; lista gera polêmica
New York TimesCompositores AmericanosTaylor Swift
📆5/5/2026 6:59 AM
📰JornalOGlobo
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O New York Times divulgou uma lista dos 30 melhores compositores americanos vivos, incluindo nomes como Taylor Swift, Stevie Wonder e Jay-Z, enquanto exclui artistas como Madonna e Lady Gaga. A seleção, que levou um ano e meio para ser finalizada, gerou controvérsia e debates entre críticos e fãs.

O jornal americano New York Times divulgou recentemente uma lista dos 30 melhores compositores americanos vivos, gerando grande controvérsia e debates entre críticos e fãs.

A seleção, que levou um ano e meio para ser finalizada, inclui nomes de diferentes gerações, como Taylor Swift, Stevie Wonder, Jay-Z e Lana Del Rey, enquanto exclui outros pesos pesados da música, como Madonna, Lady Gaga, Jackson Browne e Patti Smith. A lista foi elaborada com base em mais de 700 indicações de especialistas, incluindo historiadores e profissionais da indústria musical, e depois reduzida por seis críticos do jornal.

A editora Sasha Weiss revelou que houve grandes discussões, especialmente sobre a exclusão de Randy Newman, um dos músicos mais indicados ao Oscar, com mais de 20 nomeações. O resultado final abrange artistas de diversos estilos, desde o country de Willie Nelson, com 93 anos, até o rap de Bad Bunny, com apenas 32 anos.

Entre os destaques, estão nomes como Bob Dylan, conhecido por sua complexidade harmônica e cromática, e Paul Simon, que marcou os anos 1960 com músicas como The sound of silence e The times they are a-changin. A lista também inclui Mariah Carey, celebrada por sua longevidade e sucesso comercial, e Missy Elliott, elogiada por sua habilidade em subverter e inverter palavras em canções como Get ur freak on e Work it.

A polêmica em torno da lista reflete a diversidade e a subjetividade da música americana, mostrando como a escolha dos melhores compositores pode ser um desafio até mesmo para especialistas. Além disso, a ausência de nomes consagrados como Madonna e Lady Gaga levantou questões sobre os critérios utilizados e a representatividade da seleção.

O New York Times defendeu a lista como uma celebração da criatividade e da influência desses artistas, destacando sua capacidade de inovar e moldar a música ao longo das décadas. A iniciativa do jornal visa não apenas reconhecer o talento desses compositores, mas também provocar reflexões sobre o legado da música americana e sua evolução ao longo do tempo.

A lista completa pode ser consultada no site do New York Times, onde cada artista é acompanhado de uma análise detalhada de sua obra e impacto na cultura musical

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