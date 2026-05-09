Neurociência revele diferenças no cérebro de mães de primeira e segunda gestação

Uma pesquisa recente da Universidade de Amsterdã revelou que a segunda gravidez transforma o cérebro feminino de maneira diferente da primeira, com fortes correlações entre a experiência e a reorganização dos circuitos neurais. Específicamente, engravidar de novo fortalece as redes neurais associadas à atenção e ao gerenciamento simultâneo de tarefas, de forma a prepará-las para lidar com a rotina puxada de cuidar de mais de um filho.

Poucas experiências transformam tanto a vida de uma mulher como a maternidade, e entre noites sem dormir, novas responsabilidades e a construção de um vínculo inteiramente inédito, a chegada do pequenino não transforma apenas a rotina, o corpo ou as emoções de uma mulher, ela também altera a forma como a mãe reage ao mundo ao redor.

Nas últimas décadas, estudos de neurociência mostraram que a gravidez reorganiza circuitos neurais ligados à empatia, ao vínculo afetivo e à capacidade de interpretar as necessidades de um bebê antes mesmo que ele saiba expressá-los





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